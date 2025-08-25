Slušaj vest

Rodrigo, napadač Real Madrida, rešio je da stavi tačku na svoju epizodu u Kraljevskom klubu i do kraja letnjeg prelaznog roka promeni sredinu, piše "The Athletic".

Kako prenosi novinar Mario Kortegana, fudbaler je agentima dao jasan zadatak – da mu što pre pronađu novi klub. Među zainteresovanima se već neko vreme spominju Totenhem i Liverpul, a očekuje se da će narednih dana priča dobiti ubrzanje.

Rodrigo je u prethodnoj sezoni odigrao čak 54 utakmice za Real, uz učinak od 14 pogodaka i 11 asistencija, ali je evidentno da mu uloga u timu više ne odgovara. Iako ga ugovor sa Madriđanima vezuje do 2028. godine, jasno je da se bliži rastanak.

