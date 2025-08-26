Slušaj vest

Navijači Crvene zvezde Delije stigli su na Kipar, gde će crveno-beli večeras od 21.00 čas igrati revanš utakmicu plej-ofa Lige šampiona protiv domaćeg Pafosa.

Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Crvena zvezda prema pravilima UEFA ima pravo na pet odsto kapaciteta stadiona, što znači da će u posebnom boksu na zdanju "Alfamega" biti najmanje 500 Delija.

Navijači Crvene zvezde su na svom zvaničnom i jedinom kanalu na Telegramu objavili video i fotografije dolaska u Larnaku. U jednom kafiću su uz pesmu i baklje poručili da će žestoko navijati za svoju klub i tako dati vetar u leđa fudbalerima da pobede Pafos i plasiraju se u Ligu šampiona.

I da mi ponude, milione, milione, ne daj se Zvezdi ti, ostaću kraj tebe - pevale su Delije na Kipru.

Delije su smeštene u Larnaku, odakle će na dan utakmice autobusima, uz pratnju policije sa Kipra doći na utakmici u Limasol.

