ŠOU DELIJA NA KIPRU: Bakljada i pesma kao podrška fudbalerima i vera u plasman u Ligu šampiona
Navijači Crvene zvezde Delije stigli su na Kipar, gde će crveno-beli večeras od 21.00 čas igrati revanš utakmicu plej-ofa Lige šampiona protiv domaćeg Pafosa.
Crvena zvezda prema pravilima UEFA ima pravo na pet odsto kapaciteta stadiona, što znači da će u posebnom boksu na zdanju "Alfamega" biti najmanje 500 Delija.
Navijači Crvene zvezde su na svom zvaničnom i jedinom kanalu na Telegramu objavili video i fotografije dolaska u Larnaku. U jednom kafiću su uz pesmu i baklje poručili da će žestoko navijati za svoju klub i tako dati vetar u leđa fudbalerima da pobede Pafos i plasiraju se u Ligu šampiona.
I da mi ponude, milione, milione, ne daj se Zvezdi ti, ostaću kraj tebe - pevale su Delije na Kipru.
Delije su smeštene u Larnaku, odakle će na dan utakmice autobusima, uz pratnju policije sa Kipra doći na utakmici u Limasol.
Kurir sport