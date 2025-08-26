Slušaj vest

Od izveštača Kurira sa Kipra - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21.00 čas igraju revanš utakmicu plej-ofa Lige šampiona protiv Pafosa, na stadionu "Alfamega" u Limasolu.

Posle prvog meča iz Beograda, od pre nedelju dana, crveno-beli su u deficitu, pošto su kod kuće izgubili rezultatom 1:2.

Fudbalsko zdanje "Alfamega" stadion, kapaciteta 10.830mests čeka crveno-bele. To je drugi stadion po veličini na Kipru, odmah iza nacionalnog u Nikoziji. Građen je tri godine, od 2019. do 2022, a otvoren je 25.novembra. Njegova izgradnja koštala je tačno 45.220.000 evra. Ovaj stadion je dom tri fudbalska tima iz Limasola - Apolona, Aela i Arisa. I sva tri kluba učestvovala su finansijski u njegovoj izgradnji. Nalazi se u predgrađu koje se zove Kolos. Na njemu pored klubova iz Limasola svoje utakmice igra i reprezentacija Kipra.

1/6 Vidi galeriju Stadion Alfamega Foto: Kurir Sport

Naziv "Alfamega" stadion nosi po čuvenom lancu hipermarketa na Kipru, a ova kompanija zakupila je prava do 2028. godine. Srpskom izveštajima sa Kipra za oko je zapao izgled stadiona u Limasolu, koji dosta podseća na naša dva stadiona, u Loznici i Zaječaru, kako spolja, tako i iznutra. Moderno zdanje kojem se nema šta zameriti i koje izgleda zanimljivo danju, a posebno noću kada je osvetljeno reflektorima.

I za kraj, posebna zanimljivost za stadion "Alfamega" u Limasolu jeste njegova prostranost, kako među sedištima, ali isto tako i van njega. O čemu se zapravo radi? Parking je ogroman i ispunjava sve stroge uslove od strane UEFA. Ispred stadiona postoje 1.024 mesta za automobile i desetine mesta za autobuse i reportažna kola.

Rekordnu posetu fudbalsko zdanje u Limasolu imalo je u novembru 2023.godine, kada je na tribinama, na utakmici između reprezentacija Kipra i Španije bilo 9.667 ljudi. S obzirom da je stadion rasprodat za večeras, ostaje otvoreno pitanje da li će rekord biti oboren. Teško, jer se očekuje 500 navijača Crvene zvezde, što znači da će sektori okolo morati da budu prazni.

BONUS VIDEO: