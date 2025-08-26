Slušaj vest

Real Madrid savladao je u drugom kolu španske La Lige Ovijedo 3:0, a senku na ubedljiv trijumf kraljevskog kluba protiv tima koji sa klupe predvodi srpski trener Veljko Paunović bacio je temperamentni brazilski fudbaler Vinisijus Junior.

Ušao je Brazilac u 63. minutu u igru umesto sunarodnika Rodriga, zabeležio asistenciju i postigao gol za konačnih 3:0, ali nakon meča u fokusu nije bila njegova sjajna partija, već problematično ponašanje na terenu.

Dok je sedeo na klupi okretao se ka tribinama i provocirao igrače, a odmah po ulasku u igru ušao je u raspravu sa sudijom. Gestikulirao je konstantno ka tribinama, a posle gol podigao je dva prsta, aludirajući da je Ovijedu mesto u drugoj ligi.

Njegovo neprimereno ponašanje u razgovoru za "Kadena SER" prokomentarisao je legendarni as Reala, Predrag Mijatović.

Funkcioner Partizana bio je izuzetno oštar.

"Neke stvari se ne menjaju, ne vredi. Po meni, njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres Real Madrida. Njemu je potrebno da se motiviše tako što će se svađati sa svima. On je izuzetan fudbaler, ali mora se dobro proceniti da li se isplati da bude u klubu", poručio je Mijatović.

Prokomentarisao je Mijat i odluku novog trenera Ćabija Alonsa da Vinisijusa ne stavi u startnu postavu.

"Konkurencija između Vinija i Rodriga može da bude dobra, ali isto tako može da stvori probleme. Trenutno, Rodrigo ima prednost i dobra je strategija Ćabija Alonsa da sve drži zadovoljnima i budnima. Jasno je da on želi igrače koji su dobro uigrani, Vinisijus je imao svoje mesto kod Karla Anćelotija, ali Ćabi ne gleda u prošlost i ne zanima ga šta je bilo pre", smatra Mijatović.

