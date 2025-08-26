Slušaj vest

U ponedeljak je klubu sa Banovog brda pristupio momak rođen 2011. godine, Relja Mijailović.

Radi se o talentovanom dečaku koji igra na poziciji zadnjeg veznog, a može da odgovori zahtevima i na ostalim mestima u veznom redu. U crno-belom taboru bio je jedan od najboljih pojedinaca, nosio je i kapitensku traku Partizana u svojoj generaciji.

Foto: Čukarički

„Relja je veliki talenat, jedan od najboljih igrača u svom uzrastu i nismo želeli da propustimo priliku da ga pridružimo Čukaričkom. Na Banovom brdu će ovaj momak imati sve uslove za dalji razvitak, a plan je da nastupa sa godinu dana starijim momcima, što će mu svakako mnogo značiti. Drago nam je da je Relja izabrao naš klub, zahvalnost dugujemo i roditeljima“, kazao je direktor Omladinske škole Čukaričkog Goran Arnaut, koji je potom dodao:

„Mijailović je bio prisutan i na letnjim kampovima Fudbalskog saveza Srbije, a zapao je za oko brojnim timovima, pa nas čini ponosnim što je izabrao upravo Čukarički. Naš klub je i ovoga puta prepoznat kao najbolja sredina za razvoj mladih igrača, što nam je potvrda dobrog rada, ali i obaveza da nastavimo sa istom filozofijom u narednom periodu i da što više momaka iz naše Omladinske škole izbacimo u prvi tim“.