Novi haos u srpskom fudbalu. Sudija Nikola Radaković, prijavio je napad koji se navodno desio posle meča u Ivanjici u kom su Javor i Radnički 1923 igrali nerešeno (2:2), preneo je Sport klub.

Prema informacijama Sport kluba, novosadski arbitar, u dopunskom izveštaju imenovao je Petra Lazovića, potpredsednika ivanjičkog kluba, kao glavnog aktera incidenta.

Sudija Nikola Radaković Foto: Starsport

Navodno, mladi funkcioner pokušao je fizički da se obračuna sa arbitrom, a ka njemu je bacio i "nepoznat predmet".

Incident se dogodio posle meča i to u na ulazu u tunel, u restriktivnom prostoru. Incident su opisali i pomoćnici Miloš Simović i Miloš Miškeljin, a dalji rasplet situacije se tek očekuje.

Radaković je u Ivanjici jedini put obavljao poslove glavnog sudije u prvih šest superligaških kola.

