Gordon je u ponedeljak na "St. James’ Parku" oštro startovao na Van Dajka, ostavljajući vidljiv trag na desnom listu holandskog reprezentativca, koji je završio na zemlji. Inicialno je dobio žuti karton, ali je kazna naknadno promenjena u crveni nakon VAR pregleda.

"Samo sam pokušavao da unesem energiju u igru i pogrešno tempirao start. Takođe želim da se izvinim Virdžilu. Nikada ne bih namerno napravio ovakav start. Razgovarali smo nakon meča i on zna šta sam mislio", napisao je Gordon na Instagramu.

Van Dajk je rekao: "Ako ovo nije crveni karton, ne razumem fudbal. Nažalost, ovakve stvari se dešavaju. Bilo da je namerno ili ne, desilo se. Idemo dalje." Za Gordona je ovo drugi crveni karton u poslednjih šest meseci, a zbog njega će propustiti naredne tri utakmice.

Gordon je igrao kao napadač Njukasla zbog odsustva Aleksandera Isaka, koji je trenutno van glavnog sastava kluba i želi da napusti tim.

Utakmica je završena pobedom Liverpula 3:2, uz gol 16-godišnjeg Rija Ngumuea u 10. minutu nadoknade.