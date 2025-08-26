Slušaj vest

Izveštač Kurira sa Kipra - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21.00 čas, na stadionu "Alfamega" igraju protiv Pafosa, revanš utakmicu plej-ofa Lige šampiona.

Trener crveno-belih Vladan Milojević rekao je na konferenciji da njegov tim nema pravo na slab dan i kalkulacije, ukoliko želi da igra elitno UEFA takmičenje.

Nepovoljan rezultat Crvene zvezde u prvoj utakmici protiv Pafosa i poraz od 1:2, jasno pokazuju da kakvim timom prvak Srbije ima posla. Činjenica da je kiparski tim jak u svim linijama, da imaju ekstremno brze igrače po bokovima, te iskustvo u veznom redu i defanzivi, pozivaju na oprez.

Vladan Milojević svestan je da se njegov tim nalazi u teškoj situaciji. Mora da juri pobedu od dva gola razlike, ukoliko želi prolaz u Ligu šampiona. Zato još nije siguran kojih najboljih 11 treba izvesti na teren. Dilema je mnogo, a iskusni Zvezdin strateg ne sme da pogreši.

Na golu će biti Brazilac Mateus, koji kao i većina igrača nije bio na potrebnom nivou u prvoj utakmici. Opet, njegovo iskustvo poziva u veru da će večeras biti na visini zadatka.

Poslednja linija odbrane Crvene zvezde ne bi trebalo da doživi promene u odnosu na prvi meč protiv Pafosa. Uz desnu auto liniju biće Seol, a na suprotnoj strani Nair Tiknizjan. Obojica će morati mnogo bolje nego u Beogradu, jer su ih igrači kiparskog tima stavljali na velike muke. Bez obzira što je Rodrigao odradio suspenziju zbog crvenog kartona, čini se da je mladi Veljko Milosavljević zacementiran u startnih 11, jer je u prvoj utakmici jedini bio na nivou Zvezdinog dresa. Njegov partner biće reprezentativac Srbije Miloš Veljković.

U veznom redu osveženje će biti povratak Radeta Krunića, koji u prvom meču protiv Pafosa nije igrao zbog žutih kartona. Uz njega igraće Timi Maks Elšnik. Obojica će biti pod velikim pritiskom, jer se sudbina utakmice rešava baš na sredini terena i to tamo gde će dejstvovati njih dvojica. Rade Krunić je govorom tela juče na konferenciji, a i zalaganjem na treningu pokazao da jedva čeka da počne utakmica. Ako je to dobar znak, onda...

Šavi Babika treba da počne meč na mestu desnog krila, dok je levi bok rezervisan za kapitena Mirka Ivanića. Spreman je i Nemanja Radonjić, ali je gotovo izvesno da će šansu dobiti sa klupe. I onda dolazimo do dilema koje muče Vladana Milojevića, a tiču se navalnih igrača

Marko Arnautović se oporavio od povrede, a strateg crveno-belih ozbiljno je razmišljao da sa njim počne utakmicu. Zašto? Pa, da pritisne odbranu gostiju, uvede ih u problem sa dvojicom napadača... Dilema je da li parnjaka Arnautoviću naći u Šerifu Endijaju, klasičnom sidrašu, ili uz potentnog i napadački raspoloženog Bruna Duartea. Ali...

Ipak, izvesnija je varijanta da Vladan Milojević uđe u utakmicu sa proverenom kombinacijom - Bruno Duarte i Šerif Endijaj. Obojica su spremni za meč, a Vladan Milojević ima ogromno poverenje u Senegalca i Brazilca. Plus, njih dvojica se dobro poznaju, uigrani su... Tako da je najverovatnije da Marko Arnautović uđe da klupe u drugom delu. Deluje da bi u poslednjih pola sata mogao najviše da pomogne.

Bez obzira ko počeo meč, jasno je da će Crvena zvezda ići na pobedu, mada će morati da bude oprezna jer je Pafos najopasniji u ovim situacijama. Kada se protivnik otvori i ostavi prostor za kontranapade. To dobro znaju Makabi iz Tel Aviva i kijevski Dinamo. Da ne bi završili kao Izraelci i Ukrajinci, fudbalerima Crvene zvezde pored umeća i veštine biće potrebna ogromna disciplina i činjenica da će igrači jedni drugima morati mnogo da pomažu i čuvaju leđa, ali i određena doza sportske sreće. Videćemo kako će to sve izgledati u 21.00 čas, kada počne utakmica.