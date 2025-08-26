Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Pafosu u revanš meču plej-ofa za Ligu šampiona.

Navijači Crvene zvezde u velikom broju stigli su Limasol da pruže posršku svojim ljubimcima u možda meču sezone.

Stiglo je čak devet autobusa "Delija" i nema sumnje da će crveno-beli imati vetar u leđa u Limasolu.

1/5 Vidi galeriju Atmosfera ispred stadiona u Limasolu Foto: Kurir Sport

Zajedno sa Delijama došla je i grupa navijača Olimpijakosa "Gejt 7" da pruže podršku bratskom klubu.

Veliki broj kiparskih policajaca raspoređen je oko stadiona. Nalaze se blizu sektora gde će biti raspoređeni navijači Crvene zvezde.

Da podsetimo, Crvena zvezda prema pravilima UEFA ima pravo na 5 odsto kapaciteta stadiona za svoje navijače. Kada se sve to prevede u brojke, to je 502 navijača crveno-belih na stadionu Alfamega.

1/5 Vidi galeriju Atmosfera pred meč Pafos - Crvena zvezda Foto: Kurir

Pogledajte i sami kako sve to izgleda sat vremena uoči utakmice

Delije na Kipru Izvor: Kurir

Delije stigle na meč protiv Pafosa Izvor: Kurir

Utakmica se igra u Limasolu sa početkom u 21 čas.