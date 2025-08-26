Slušaj vest

Bivši fudbaler PartizanaSejduba Suma osvrnuo se na svoj period proveden u Humskoj.

U razgovoru za "HotSport", Suma se dotakao svog odlaska iz Partizana, tj. odnosa sa tadašnjim trenerom Aleksandrom Stanojevićem koji nikako nije bio dobar:

- Kada sam se vratio sa pozajmice iz Haife, osećao sam se kao kod kuće. Osećao sam da mi ljudi u klubu prepuštaju da budem glavni igrač ovog puta. Kada sam počeo da igram dobro, desilo se nešto sa trenerom – to mi se nije dopalo i odlučio sam da napustim klub - rekao je Suma i potom dodao:

- Klub nije pokušao da me zaustavi, jer ja sam otišao u kancelariju i razgovarao sa predsednikom. Rekao sam mu da znam da nije bilo sve kako treba u mojoj prvoj sezoni u klubu, ali od kada sam se vratio – ono što sam uradio.. Nisam mogao da dozvolim da se to zaboravi tek tako. Rekli su mi da trener, čijeg imena ne želim ni da se sećam, da je odlučio ne igram.

- Iliev je probao da razgovara sa mnom, ali ja nisam hteo da slušam. Ja jednostavno nisam mogao da prihvatim takav put. Bio sam u dobrom ritmu u tom momentu, hteo sam da nastavim tako – u istom ritmu. I onda ako vidim da neko pokušava da me ‘uspori’ u nekom momentu, ja to nisam mogao da prihvatim.

Koji je bio razlog takve olduke?

- Zaista ne znam. On je tako odlučio. U tom trenutku je tek došao (prim.aut. Aleksandar Stanojević), i sve je počelo loše – nisam igrao. Otišao sam da pričam sa njim – što je i normalno - rekao je Suma.

