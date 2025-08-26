Slušaj vest

Nije tajna da se Fudbalski klub Partizan nalazi u finansijskoj oskudici.

Novo rukovodstvo nasledilo je silne probleme sa ogromnim minusom u kasi, pa svaki dinar dobro dođe.

Radnički Niš - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Tako je za klub iz Humske stigla lepa vest iz Italije. Nikola Štulić, bivši napadač crno-belih, prešao je iz belgijskog Šarloa u Leće.

Iz FIFA fonda solidarnosti, na osnovu transfera koji iznosi 5.000.000 evra, Partizanu će biti uplaćeno 176.000 evra.

Od te sume Fudbalski klub će dobiti 138.000 evra, Omladinska škola 25.000 evra, a FK Teleoptik iz Zemuna 13.000 evra.

Grobari u Nišu na utakmici Radnički - Partizan Izvor: Kurir