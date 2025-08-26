Iz FIFA fonda solidarnosti, na osnovu transfera koji iznosi 5.000.000 evra, Partizanu će biti uplaćeno 176.000 evra
PARE NEOČEKIVANO STIŽU U HUMSKU: Partizan dobio novac od transfera bivšeg igrača
Nije tajna da se Fudbalski klub Partizan nalazi u finansijskoj oskudici.
Novo rukovodstvo nasledilo je silne probleme sa ogromnim minusom u kasi, pa svaki dinar dobro dođe.
Tako je za klub iz Humske stigla lepa vest iz Italije. Nikola Štulić, bivši napadač crno-belih, prešao je iz belgijskog Šarloa u Leće.
Iz FIFA fonda solidarnosti, na osnovu transfera koji iznosi 5.000.000 evra, Partizanu će biti uplaćeno 176.000 evra.
Od te sume Fudbalski klub će dobiti 138.000 evra, Omladinska škola 25.000 evra, a FK Teleoptik iz Zemuna 13.000 evra.
