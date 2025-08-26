Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde vode pravi "rat" na Kipru u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Trenutak koji su svi navijači Zvezde čekali dogodio se u 60. minut kada je Mirko Ivanić matirao golmana Kipra za 1:0!

Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, samo četiri minuta ranije u igru je ušao Marko Arnautović zajedno sa Nemanjom Radonjić. Nedugo nakon toga usledio je "bum" i gol Ivanića!

Arnautović i Radonjić ušli u igru Izvor: Kurir

Dovikivanje navijača Crvene zvezde na Kipru Izvor: Kurir