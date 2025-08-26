Ludo je na Kipru!
vrelo je
MOMENAT ERUPCIJE: Trenutak kada je Arnautović ušao na teren, a onda "bum"!
Fudbaleri Crvene zvezde vode pravi "rat" na Kipru u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.
Trenutak koji su svi navijači Zvezde čekali dogodio se u 60. minut kada je Mirko Ivanić matirao golmana Kipra za 1:0!
Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Ipak, samo četiri minuta ranije u igru je ušao Marko Arnautović zajedno sa Nemanjom Radonjić. Nedugo nakon toga usledio je "bum" i gol Ivanića!
