MILOJEVIĆ NA GRČKOM REKAO KIPRANIMA! Crvena zvezda podnosi tužbu UEFA, evo i zašto!
Crvena zvezda je ispala od Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona, a trener Crvene zvezde Vladan Milojević imao je burno izlaganje posle meča u miks zoni, a potom i na konferenciji za medije.
Crveno-beli nisu uspeli u revanšu plej-ofa da nadoknade poraz iz Beograda, pa su posle 1:1 ostali bez plasmana u Ligu šampiona.
Među mnogim srpskim, jedno pitanje bilo je na grčkom jeziku, za koje nije postojao prevod, ali je ipak Milojević rekao kiparskom novinaru vrlo zanimljivu stvar.
On je, naime, najavio tužbu u UEFA protiv Pafosa, zbog tuče i dešavanja koja su ispratila ceo meč na "Alfamega" stadionu.
- Razočaran sam onim što se desilo. Nisam očekivao ono što se dogodilo na kraju. Imamo dvoje dece koja su pretučena. Biće podneta žalba UEFA. Nisam to očekivao od kiparske javnosti. A posebno od ljudi iz Pafite - rekao je Milojević, a preneli su kiparski mediji.
Ono što smo gledali u poslednjim minutama meča bilo je sve drugo samo ne sport i fudbal.
Stefan Leković udaren je od strane jednog od redara dok je bio na tribini u društvu trenera golmana Supiča i još desetak članova stručnog štaba. Pocepana mu je i majica, a napadnut je i pri ulasku u svlačionicu.
