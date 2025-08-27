Slušaj vest

Crvena zvezda je ispala od Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona, a trener Crvene zvezde Vladan Milojević imao je burno izlaganje posle meča u miks zoni, a potom i na konferenciji za medije.

Crveno-beli nisu uspeli u revanšu plej-ofa da nadoknade poraz iz Beograda, pa su posle 1:1 ostali bez plasmana u Ligu šampiona.

1/27 Vidi galeriju Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Među mnogim srpskim, jedno pitanje bilo je na grčkom jeziku, za koje nije postojao prevod, ali je ipak Milojević rekao kiparskom novinaru vrlo zanimljivu stvar.

On je, naime, najavio tužbu u UEFA protiv Pafosa, zbog tuče i dešavanja koja su ispratila ceo meč na "Alfamega" stadionu.

- Razočaran sam onim što se desilo. Nisam očekivao ono što se dogodilo na kraju. Imamo dvoje dece koja su pretučena. Biće podneta žalba UEFA. Nisam to očekivao od kiparske javnosti. A posebno od ljudi iz Pafite - rekao je Milojević, a preneli su kiparski mediji.

Ono što smo gledali u poslednjim minutama meča bilo je sve drugo samo ne sport i fudbal.

Stefan Leković udaren je od strane jednog od redara dok je bio na tribini u društvu trenera golmana Supiča i još desetak članova stručnog štaba. Pocepana mu je i majica, a napadnut je i pri ulasku u svlačionicu.

BONUS VIDEO: