MNOGO JAKIH IMENA ČEKA ZVEZDU! Pogledajte ko su učesnici Lige Evrope ove sezone - Dinamo Zagreb, Roma, Porto...
Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u ligašku fazu Lige šampiona, pošto su sinoć u revanšu plej-ofa odigrali nerešeno na Kipru sa Pafosom 1:1.
Zvezda je u prvom meču u Beogradu doživela poraz 1:2, pa će Kiprani prvi put u istoriji igrati u najelitnijem evropskom takmičenju.
Šamiona Srbije očekuje nastup Ligi Evrope, a evo koje ekipe će sve nastupati u drugom po rangu takmičenju na Starom kontinentu.
Šeširi:
Prvi šešir: Roma, Porto, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis
Drugi šešir: Salcburg, Aston Vila, Zvezda, Lion, Viktorija Plzenj, Seltik
Treći šešir: Frajburg, Notingem Forest, Šturm, Nica
Četvrti šešir: Bolonja, Selta, Štutgart, Go Ahed Igls
Posle kvalifikacionih mečeva u sredu i četvrtak biće poznati svi učesnici Lige Evrope.
Kurir sport