Slušaj vest

 Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u ligašku fazu Lige šampiona, pošto su sinoć u revanšu plej-ofa odigrali nerešeno na Kipru sa Pafosom 1:1.

Zvezda je u prvom meču u Beogradu doživela poraz 1:2, pa će Kiprani prvi put u istoriji igrati u najelitnijem evropskom takmičenju.

Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šamiona Srbije očekuje nastup Ligi Evrope, a evo koje ekipe će sve nastupati u drugom po rangu takmičenju na Starom kontinentu.

Šeširi:

Prvi šešir: Roma, Porto, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis

Drugi šešir: Salcburg, Aston Vila, Zvezda, Lion, Viktorija Plzenj, Seltik

Treći šešir: Frajburg, Notingem Forest, Šturm, Nica

Četvrti šešir: Bolonja, Selta, Štutgart, Go Ahed Igls

Posle kvalifikacionih mečeva u sredu i četvrtak biće poznati svi učesnici Lige Evrope.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalZVEZDA IMA TIM ZA LIGU ŠAMPIONA! OVO JE NEUSPEH: Veljko Milosavljević razočaran posle neuspeha protiv Pafosa!
Veljko Milosavljević
FudbalMILOJEVIĆ NA GRČKOM REKAO KIPRANIMA! Crvena zvezda podnosi tužbu UEFA, evo i zašto!
FK Crvena zvezda
FudbalREDAR UDARIO FUDBALERA CRVENE ZVEZDE: Arnautović pobesneo posle skandala ispred svlačionice
Pafos, FK Crvena zvezda, tuča ispred svlačionice
FudbalPOZNATO KADA JE ŽREB ZA LIGU EVROPE: Crvena zvezda sanjala Ligu šampiona, ali nisu imali sreće...
FK Crvena zvezda

Pafos , Crvena zvezda,slavlje,haos Izvor: Kurir