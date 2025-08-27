Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u ligašku fazu Lige šampiona, pošto su sinoć u revanšu plej-ofa odigrali nerešeno na Kipru sa Pafosom 1:1.

Zvezda je u prvom meču u Beogradu doživela poraz 1:2, pa će Kiprani prvi put u istoriji igrati u najelitnijem evropskom takmičenju.

Šamiona Srbije očekuje nastup Ligi Evrope, a evo koje ekipe će sve nastupati u drugom po rangu takmičenju na Starom kontinentu.

Šeširi:

Prvi šešir: Roma, Porto, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis

Drugi šešir: Salcburg, Aston Vila, Zvezda, Lion, Viktorija Plzenj, Seltik

Treći šešir: Frajburg, Notingem Forest, Šturm, Nica

Četvrti šešir: Bolonja, Selta, Štutgart, Go Ahed Igls

Posle kvalifikacionih mečeva u sredu i četvrtak biće poznati svi učesnici Lige Evrope.

Kurir sport