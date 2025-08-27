Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde nisu stigli do plasmana u Ligu šampiona, pošto su u revanšu protiv Pafosa na Kipru primili gol za 1:1 u samoj završnici, te su ukupnim rezultatom 2:3 eliminisani i prebačeni u Ligu Evrope.

Čim se utakmica završila već su počela i nagađanja ko bi mogao da bude rival Zvezde u Ligi Evrope, a kao potencijalni protivnici naveli su se i hrvatski klubovi - Dinamo iz Zagreba i Rijeka.

Iz svakog šešira Crvena zvezda će izvući po dve ekipe - i tu će biti odlučeno protiv koga igra kod kuće, a koga na strani - dok je vrlo interesantno da bi moglo da se dogodi da UEFA "umeša prste" u žreb, konkretno kada su u pitanju potencijalni mečevi srpskih i hrvatskih klubova. O čemu se zapravo radi?

"Šanse za Dinamo - Zvezda 0%"

Dinamo iz Zagreba je u prvom, a Rijeka u četvrtom šeširu i teoretski bi Crvena zvezda mogla da igra protiv njih, ali je specijalizovani profil "Football Meets Data" koji se bavi analizama žrebova i projekcijama u UEFA takmičenjima doneo drugačije informacije i internet je posle toga počeo da gori!

Ljudi sa ovog profila objavili su kako postoji način da se iz Niona opet spreči duel srpskih i hrvatskih klubova i da to UEFA već godinama radi u kvalifikacijama. Tada se obično klubovi stavljaju u različite podgrupe, ali navodno UEFA ima i sistem gde po algoritmu može da spreči određene mečeve i na žrebu grupne faze.

- Kakve su šanse da gledamo Dinamo - Zvezda? Verovatno nula odsto. Sumnjamo da će kompjuter UEFA dozvoliti da dođe do toga kada je to lako moguće izbeći. Isto je i sa mečom Rijeka - Zvezda. UEFA je tiho razdvajala hrvatske i srpske klubove u različite podgrupe prilikom žreba kad god je to bilo moguće. U 2021. godini su ih spojili u plej-ofu Lige šampiona, ali to nije bilo moguće izbeći jer u toj rundi nema podgrupa za žreb - navodi se u objavi "Football Meets Data".

Da li će se tako nešto i desiti, ostaje da se vidi u petak od 13 časova kada je na programu žreb za Ligu Evrope.

Kada se igraju mečevi Lige Evrope?

Raspored za ovu sezonu Lige Evrope je sledeći:

1. kolo 24/25 septembar

2. kolo 2. oktobar

3. kolo 23. oktobar

4. kolo 6. novembar

5. kolo 27. novembar

6. kolo 11. decemebar

7. kolo 22. januar

8. kolo 29. januar

Plej-of za nokaut fazu igra se 19. i 26. januara, osmina finala 12. i 19. marta, četvrtfinale 9 i 16. aprila, polufinale 30. aprila i 7. maja, a finale je zakazano za 20. maj na stadionu Bešiktaša u Istanbulu.

Šta vi mislite, dokle može Crvena zvezda ove sezone? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

