Izveštač Kurira sa Kipra - Aleksandar Radonić

Za velika dela, a to je igranje u Ligi šampiona potrebna je i doza sreće. A, sreću treba zaslužiti na terenu.

Fudbaleri Crvene zvezde, za razliku od svojih rivala iz Pafosa ostali su bez "fortune" u obe utakmice. Međutim, bilo je tu i još nekih drugih propusta.

Pafos - Crvena zvezda

Primiti gol u 37.sekundu u prvoj utakmici i u poslednjem minutu regularnog dela u revanš meču, pokazuje da ova ekipa Crvene zvezde pored manjka sreće ima i niz drugih nedostataka - uigranosti, koncentracije, nepovezanosti između linija.

Za razliku od tima Pafosa koji igra zajedno u poslednje dve do tri sezone, uz dopunu jednog do dvojice novih igrača, tim Crvene zvezde svake godine doživi ogromne promene. A, kada su u pitanju kvalifikacije za plasman u Ligu šampiona, tu gotovo da ne sme biti improvizacije, sve mora da bude pod konac, kako bi došao rezultat. Norveški klub Bode Glimt je najbolji primer. Prošle godine su ispali od Zvezde, ali nisu prodavali igrače, već su postojeći kadar samo nadogradili. I igraće ove sezone Ligu šampiona za razliku od crveno-belih.

Kompletno nova odbrana

Prvak Srbije ovog leta promenio je gotovo celu odbranu! Novi je golman Mateus, kao i skoro cela zadnja linija, ako se izuzme Južnokorejac Seol, mada je otvoreno pitanje da li će i on ostati, jer ima bogate ponude. Stigli su novi štoperi Miloš Veljković i Rodrigao, a priliku je radom stekao i Veljko Milosavljević koji prošle godine nije bio standardan. Na levi bok stigao je Nair Tiknizjan. Od pet, čak četiri nova igrača.



Vezni red je posebna priča. Crvena zvezda je letos ostala bez tri važna igrača, koji su imali "pas unapred", sigurnu loptu ka napadačima i bočnim fudbalerima. Otišli su Andrija Maksimović, Luka Ilić i Gelor Kanga. A, nije došao niko. Predugo se pregovaralo sa Dušanom Tadićem, verovalo se da će doći... A, posle jednomesečnog zavlačenja i očekivanog odgovora "ne", Crvena zvezda je došla u vremenski cajtnot. Morala je da se na poziciji "desetke" krpi sa Brunom Duarteom, ili da Rade Krunić iz defanzivne linije proigrava saigrače, a to baš i ne ide... Posebno ne u savremenom fudbalu. I kada je takvo stanje stvari, onda se dolazi u problem.

Nedostajala je Zvezdi i prodornost po bokovima. Nemanja Radonjić je na Pafosu pokazao da je bez bilo kakve dileme najbolji Zvezdin krilni igrač. Kad je spreman, on mora da igra, jer je konstantna pretnja po gol protivnika. Šavi Babika je posebna priča. Stigao je prekasno, jasno je kao dan da se još nije uklopio u tim, a kad je tako onda svi njegovi nedostaci isplivaju na površinu. Fakat je da je "brz kao vetar", ali isto tako i taktički gotovo neobučen, što je neverovatno za fudbalera koji je igrao francusku Ligu 1. Biće tu potrebno mnogo vremena da se sve to uklopi...

Elšnik podbacio

Mirko Ivanić igrao je promenljivo cele kvalifikacije, od očaja, do sjaja, posebno kada se Zvezda sretala sa izrazito brzim ekipama koje igru grade na tranziciji. Ne treba zaboraviti da je kapiten imao i ozbiljnu povredu, koja ga je dodatno spuštala da pokaže koliko znam i ume. Posebna priča je Timi Maks Elšnik koji je cele kvalifikacije za Ligu šampiona bio van balansa i svakako najslabija karika na sredini terena.

Timi Maks Elšnik

Šerif Endijaj praktično beskoristan u obe utakmice protiv Pafosa. Daleko od gola, odsečen od ostatka ekipe i ono što je poražavajuće, okrenut leđima ka golu i bez upotrebljivih lopti ka napred... Deluje da je završio svoj put u Zvezdi i da u narednim danima valja očekivati njegov transfer u inostranstvo. Žal je što se od kluba nije oprostio sa Ligom šampiona.

Prava je šteta što Marko Arnautović nije prošao pripreme sa ekipom, jer bi sigurno bio spreman za kvalifikacije. Ovako, dugo su ga čekali, a i nije bio spreman za više od pola sata, što je malo za dvomeč čiji je ulog Liga šampiona. Njegov gabarit i masa, kao i njuh za gol koji ima, biće od koristi Zvezdi za nastavak sezone. Šteta samo što ne u Ligi šampiona, već u Ligi Evrope.

Šta dalje?

E, sad, to takmičenje Liga Evrope. Deluje da je po meri ovog tima Crvene zvezde, da će moći da se nose sa svima. To najavljuje draž neizvesnih utakmica, kompetitivnost i konkurentnost Zvezdinog tima, priliku da se kroz osam mečeva prezimi i dočeka "evropsko proleće". Ali... Uvek jedno "ali" sreću kvari. O čemu se radi? Zvezdina publika je razmažena i to treba otvoreno reći. Očekivnja su bila da se igra u Ligi šampiona, i gledaju sudari sa najboljim timovima Evrope. Pitanje je sad, koliko će ljudi gledati Zvezdu ove jeseni u Ligi Evrope, jer ni prošle godine u Ligi šampiona klub nije mogao da napuni Marakanu, kada su rivali bili Benfika, Štutgart i PSV Ajndhoven.

Još jedna važna stavka posle neuspeha protiv Pafosa jesu finansije. Crvena zvezda je ostala bez ozbiljnog novca i umesto 30 miliona evra prihodovaće tri puta manju sumu. Daleko, da je to loše, ali kod nas se sve nažalost gleda kroz novac. Možda je baš ovo sezona da Zvezda napravi zaokret, da se svi skupe oko kluba i sa novom energijom pokušaju da naprave rezultat u Ligi Evrope, jer je fudbal pored toga što je "industrija novac" ipak i sport.

Crvena zvezda - Pafos

Crvena zvezda ima tim za Ligu šampiona, kako sinoć reče mladi Veljko Milosavljević, ali ni Liga Evrope nije loša. Sve ovo što se desilo crveno-belima u ovim kvalifikacijama treba da bude nauk sportskom menadžmentu i struci za sledeću sezonu. Za Ligu šampiona mora mnogo toga da se uklopi i poklopi, a izgleda da Crvena zvezda nije bila na potrebnom nivou ovog leta.

