Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog ugostiće gradskog rivala, ekipu OFK Beograda na stadionu na Banovom brdu, u okviru sedmog kola Super lige Srbije (petak, 21 čas).

U sredu je na novopostavljeni teren stadiona Čukaričkog izašla Komisija za bezbednost stadiona Fudbalskog saveza Srbije, čiji su predstavnici bili Nenad Popović i Milisav Ristivojević, zajedno sa generalnim sekretarom belo-crnih Aleksandrom Perinom.

Matijašević i Đorđević potpisali nove ugovore sa Čukaričkim Foto: Fk Čukarički

Komisija je konstatovala da „na terenu sa veštačkom travom sa plutom mogu da se odigravaju utakmice u okviru Super lige Srbije i Kup takmičenja u fudbalu“.

Počevši od petka, kad je na programu mali gradski derbi, Čukarički – OFK Beograd.

IMG_2536-768x512.jpg
Uroš Miladinović
WhatsApp-Image-2025-08-19-at-11.23.58.jpeg
IMG_2512-scaled.jpg

Čukarički, Radnički Niš Izvor: Kurir