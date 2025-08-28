Vraćaju se Brđani na svoj stadion!
KONAČNO! ČUKARIČKI SE VRAĆA KUĆI! Mali gradski derbi protiv OFK Beograda na Banovom brdu!
Fudbaleri Čukaričkog ugostiće gradskog rivala, ekipu OFK Beograda na stadionu na Banovom brdu, u okviru sedmog kola Super lige Srbije (petak, 21 čas).
U sredu je na novopostavljeni teren stadiona Čukaričkog izašla Komisija za bezbednost stadiona Fudbalskog saveza Srbije, čiji su predstavnici bili Nenad Popović i Milisav Ristivojević, zajedno sa generalnim sekretarom belo-crnih Aleksandrom Perinom.
Matijašević i Đorđević potpisali nove ugovore sa Čukaričkim Foto: Fk Čukarički
Komisija je konstatovala da „na terenu sa veštačkom travom sa plutom mogu da se odigravaju utakmice u okviru Super lige Srbije i Kup takmičenja u fudbalu“.
Počevši od petka, kad je na programu mali gradski derbi, Čukarički – OFK Beograd.
