Poznati su svi učesnici Lige šampiona za narednu sezonu.

Poslednja tri učesnika elitnog takmičenja su Benfika, Kopenhagen i Briž.

Benfika je u derbiju večeri na svom terenu savladala Fenerbahče rezultatom 1:0.

Pobedonosni gol Akturgoglu u 35. minutu.

Pošto je prvi meč u Istanbulu završen bez golova 0:0, to je bilo dovoljno Benfici za novi plasman u elitno takmičenje.

Tako će Fenerbahče na čijoj klupi sedi Žoze Murinjo ponovo morati da se zadovolji takmičenjem u Ligi Evrope.

U istom terminu Kopenhagen je na svom terenu savladao Bazel sa 2.0 ( prvi meč 1:1).dok je Briž deklasirao Rendžers 6:0 (3:1) i tako su oba kluba izborila plasman u Ligu šampiona.

U popodnevnom terminu azerbejdžanski Karabag je uprkos porazu na svom terenu od Ferencvaroša 2:3, zahvaljujući pobedi u Budimpepti od 3:1 izborio plasman u elitu