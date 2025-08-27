POZNATI SVI UČESNICI LIGE ŠAMPIONA: Murinjo u derbiju "pukao od svojih", Turčin izbacio Fenerbahče!
Poznati su svi učesnici Lige šampiona za narednu sezonu.
Poslednja tri učesnika elitnog takmičenja su Benfika, Kopenhagen i Briž.
Benfika je u derbiju večeri na svom terenu savladala Fenerbahče rezultatom 1:0.
Pobedonosni gol Akturgoglu u 35. minutu.
Pošto je prvi meč u Istanbulu završen bez golova 0:0, to je bilo dovoljno Benfici za novi plasman u elitno takmičenje.
Tako će Fenerbahče na čijoj klupi sedi Žoze Murinjo ponovo morati da se zadovolji takmičenjem u Ligi Evrope.
U istom terminu Kopenhagen je na svom terenu savladao Bazel sa 2.0 ( prvi meč 1:1).dok je Briž deklasirao Rendžers 6:0 (3:1) i tako su oba kluba izborila plasman u Ligu šampiona.
U popodnevnom terminu azerbejdžanski Karabag je uprkos porazu na svom terenu od Ferencvaroša 2:3, zahvaljujući pobedi u Budimpepti od 3:1 izborio plasman u elitu