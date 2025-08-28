Slušaj vest

Fudbalski klub Milan je postigao dogovor sa Čelsijem oko transfera Kristofera Nkunkua za 36 miliona funti, uključujući bonuse, preneli su danas britanski mediji.Francuski napadač (27) potpisaće petogodišnji ugovor sa Milanom i prihvatiće smanjenje plate, a već je dobio dozvolu da otputuje na lekarske preglede. Ugovor podrazumeva i klauzulu o procentu od naredne prodaje u korist Čelsija. Time se završava Nkunkuov dvogodišnji boravak na Stamford Bridžu.

Njegov odlazak deo je šire transfer politike Čelsija. Klub iz Londona napreduje u pregovorima sa Mančester junajtedom oko angažovanja Alehandra Gernača, dok je napadač Nikolas Džekson u razgovorima o prelasku u Bajern Minhen, najpre na pozajmicu sa mogućnošću otkupa, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Prodaja Nkunkua omogućava Čelsiju da istakne pozitivnu transfer bilansu. Klub je ovog leta prihodovao oko 309 miliona funti od prodaje igrača, dok su dovedena pojačanja koštala 277 miliona. To je važno i zbog Uefa sankcija, koje su uključivale novčanu kaznu od 31 milion evra, ali i obavezu pozitivnog salda kako bi novi fudbaleri mogli da budu registrovani za Ligu šampiona.

Nkunku je za Čelsi odigrao 62 utakmice, postigao 18 golova i zabeležio pet asistencija, nakon što je 2023. stigao iz Lajpciga za oko 52 miliona funti.

