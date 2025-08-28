Ukoliko transfer bude realizovan, Fernandes će postati treće najskuplje pojačanje Vest Hema
TREĆE NAJSKUPLJE POJAČANJE U ISTORIJI KLUBA! Vest Hem odrešio kesu za mladog Portugalca!
Fudbalski klub Vest Hem je postigao dogovor vredan više od 40 miliona funti za transfer veziste Sautemptona Mateusa Fernandesa, saopštili su danas britanski mediji.
Portugalac (21) dobio je dozvolu da otputuje u London na lekarske preglede. Ukoliko transfer bude realizovan, Fernandes će postati treće najskuplje pojačanje Vest Hema, posle Lukasa Pakete (51 milion funti) i Sebastijena Alera (45 miliona), preneo je Bi Bi Si (BBC).
Sautempton će ostvariti veliku zaradu, budući da je Fernandesa prošlog leta doveo iz Sportinga za 15 miliona funti. Mladi reprezentativac Portugala upisao je 46 nastupa za Sautempton, uz četiri gola i sedam asistencija.
