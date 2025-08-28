REPREZENTATIVAC SRBIJE NA RADARU CRVENE ZVEZDE: Da li je on zamena za Timija Maksa Elšnika?!
FK Crvena zvezda biće vrlo aktivan do kraja prelaznog roka. Iako su prioritet izlazni transferi, jasno je da će na Marakanu doći i nekoliko pojačanja.
Pošto će crveno-beli igrati Ligu Evrope ove jeseni, sa ciljem da dočekaju eliminacionu fazu, jasno je da će klub ulagati znatno manje novca u dolaske novih igrača.
Sada će ponovo glavnu ulogu igrati skauting, jer će Zvezda ciljati fudbalere koji nisu mnogo skupi, a koji bi za sezonu ili dve mogli da donesu ozbiljan benefit. Jedan od onih koji je pod budnim okom skauta crveno-belih jeste i reprezentativac Srbije.
Radi se o Mihailu Stevanoviću, veznom fudbaleru Sankt Galena i momku rođenom u Švajcarskoj. Prošao je sve mlađe kategorije u selekciji zemlje u kojoj je ugledao svet. Debitovao je pre dve godine za mladu reprezentaciju Srbije, kod tadašnjeg selektora Dušana Đorđevića. Tada je dao i više nego simpatičnu izjavu, po kojoj je postao poznat u našoj zemlji.
- Navijam za Zvezdu i za Partizan! Imam drugare koji igraju u Srbiji. Lepo je videti ih u Ligi šampiona - rekao je pre dve godine srpski fudbaler rođen u Bazelu, u Švajcarskoj.
Mihailo Stevanović (23) upisao je šest utakmicu za mladu reprezentaciju Srbije. Visok je 186 centimetara i igra na poziciji zadnjeg veznog. U prošloj sezoni za Sankt Galen odigrao je 39 utakmica u svim takmičenjima, dok je ove upisao tri meča, dva u prvenstvu i jedan u kupu.
Mihailo Stevanović ima ugovor sa Sankt Galenom do 2029. godine, a njegova vrednost na evropskom tržištu procenjena je na 1.200.000 evra. To znači da bi Crvena zvezda sigurno morala da plati određeno obeštećenje za njegov dolazak.
Zanimljivo, Mihailu Stevanoviću je otac Srbin, dok mu je majka Slovakinja. Prošao je omladinsku školu Bazela, da bi posle toga igrao za Lucern, a od 2023. je član Sankt Galena. Priznao je da mu je uzor od fudbalera nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić. Prošle godine igrao je za švajcarski klub u duelu protiv TSC, u Ligi konferencije, koji je završen rezultatom 2:2 u Sankt Galenu.