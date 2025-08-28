Slušaj vest

FK Crvena zvezda biće vrlo aktivan do kraja prelaznog roka. Iako su prioritet izlazni transferi, jasno je da će na Marakanu doći i nekoliko pojačanja.

Pošto će crveno-beli igrati Ligu Evrope ove jeseni, sa ciljem da dočekaju eliminacionu fazu, jasno je da će klub ulagati znatno manje novca u dolaske novih igrača.

Sa grbom Srbije - Mihailo Stevanović Foto: Fss

Sada će ponovo glavnu ulogu igrati skauting, jer će Zvezda ciljati fudbalere koji nisu mnogo skupi, a koji bi za sezonu ili dve mogli da donesu ozbiljan benefit. Jedan od onih koji je pod budnim okom skauta crveno-belih jeste i reprezentativac Srbije.

Radi se o Mihailu Stevanoviću, veznom fudbaleru Sankt Galena i momku rođenom u Švajcarskoj. Prošao je sve mlađe kategorije u selekciji zemlje u kojoj je ugledao svet. Debitovao je pre dve godine za mladu reprezentaciju Srbije, kod tadašnjeg selektora Dušana Đorđevića. Tada je dao i više nego simpatičnu izjavu, po kojoj je postao poznat u našoj zemlji.

- Navijam za Zvezdu i za Partizan! Imam drugare koji igraju u Srbiji. Lepo je videti ih u Ligi šampiona - rekao je pre dve godine srpski fudbaler rođen u Bazelu, u Švajcarskoj.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Stevanović Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia, Fabrice De Gasperis / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Mihailo Stevanović (23) upisao je šest utakmicu za mladu reprezentaciju Srbije. Visok je 186 centimetara i igra na poziciji zadnjeg veznog. U prošloj sezoni za Sankt Galen odigrao je 39 utakmica u svim takmičenjima, dok je ove upisao tri meča, dva u prvenstvu i jedan u kupu.

Mihailo Stevanović ima ugovor sa Sankt Galenom do 2029. godine, a njegova vrednost na evropskom tržištu procenjena je na 1.200.000 evra. To znači da bi Crvena zvezda sigurno morala da plati određeno obeštećenje za njegov dolazak.

Možda uskoro u crveno-belom - Mihailo Stevanović u dresu Sankt Galena Foto: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Zanimljivo, Mihailu Stevanoviću je otac Srbin, dok mu je majka Slovakinja. Prošao je omladinsku školu Bazela, da bi posle toga igrao za Lucern, a od 2023. je član Sankt Galena. Priznao je da mu je uzor od fudbalera nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić. Prošle godine igrao je za švajcarski klub u duelu protiv TSC, u Ligi konferencije, koji je završen rezultatom 2:2 u Sankt Galenu.