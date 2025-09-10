Slušaj vest

Lamin Jamal srećno je zaljubljen, a svoju vezu nije želeo da krije od javnosti.

Mladi fudbaler Barselone Lamin Jamal objavio je na društvenim mrežama fotku sa Niki Nikol, argentinskom pevačicom.

Emotivna veza Jamala i Niki jedna je od glavnih vesti u Španiji, ali i evropskim medijima. Posebno se apostorfira razlika u godinama, jer fudbaler Barselone ima 18, a njegova draga 25 leta.

Fredi Adu (36), nekada najveća nada svetskog fudbala, komentarisao je ljubavnu sagu Lamina Jamala. I uputio mu je bratsku poruku.

- Moj savet bi mu bio da ostane fokusiran, da vredno trenira i posveti se svom umeću. Biće mnogo gubitaka koncentracije i siguran sam da ih već sada ima. Video sam u novinama da je bio na odmoru sa ženom mnogo starijom od njega, ili nešto slično, i svi o tome pričaju - rekao je Fredi Adu za "Marku" i nastavio:

- Sve što uradi biće tema za razgovor. Ako već ideš na odmor sa starijom ženom, pobrini se da to bude tvoja majka. Jer u ovoj fazi, šta god da se dogodi, pričaće se i biće mnogo ometanja.

Fredi Adu je početkom 21. veka proglašen za fudbalskog vunderkinda od strane američkih medija. U to vreme dečak iz Gane, koji je sa roditeljima migrirao u SAD, stvarno je mogao svašta sa loptom. Sa 14 godina Fredu Adu je debitovao u seniorskom fudbalu, za Di Si junajted 2004. godine. Samo dve nedelje kasnije, upisao je i prvenac. Mediji su poludeli za njim.

U leto 2007. Benfika je kupila Fredija Adua za 1.500.000 evra, ali on nije uspeo da se nametne u velikanu iz Portugala. Usledile su pozajmice i seljakanja po klubovima. Išao je u Monako, Belenenses, Aris, Rizespor. Potom se vratio u SAD u Filadelfiju, pa onda imao i avanturu u Brazilu, gde je igrao za Baiju. A, onda je ostao bez kluba.

U leto 2014. odjeknula je prava bomba u Srbiji, kada je Jagodina objavila da je Fredi Adu postao njen član. Međutim, ovaj fudbaler nije upisao nijedan meč za Jagodince, vrlo brzo je otišao u finski Kups i njegova karijera počela je da bledi. Okončao ju je 2021. u Švedskoj, igrajući za nižerazredni Osterlen.

Svestan da fudbalska karijera kratko traje i da se ugasi vrlo brzo, ako igrač bude opsednut sekunadrnim stvarima i popularnošću, Fredi Adu odlučio je da pošalje poruku Laminu Jamalu.