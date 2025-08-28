Svi događaji
18:19

Prvi šešir

PSŽ: Bajern, Barselona, Atalanta, Leverkuzen, Totenhem, Sporting, Njukasl, Bilbao

Real: Mančester siti, Liverpul, Juventus, Benfika Marsej, Olimpijakos, Monako Kairat

Mančester siti: 

Bajern: Čelsi, PSŽ, Briž, Arsenal, Sporting, PSV, Union SŽ, Pafos

Liverpul: Real, Inter, Atletiko, Frankfurt, PSV , Marsej, Karabag, Galatasaraj

Inter: Liverpul, Borusija Dortmund, Arsenal, Atletiko Madrid, Slavija Prag, Ajaks, Union Sž

Čelsi: Barselona, Bajern Benfika, Atalanta, Ajaks Napoli, Pafos, Karabag

Borusija Dortmund :Inter Mančester siti Viljareal Juventus

Barselona: Pariz , Čelsi Frankfurt, Briž, Olimpijakos, Slavija Prag

17:38

Zvezda ostala bez LS, tu je Pafos

Srbija nažalost neće imati predstavnika pošto je Crvena zvezda elinisana od kiparskog Pafosa. Pafos je debitant u Ligi šampiona, a uz njega debituje i kazahstanski Kairat

16:23

PSŽ brani trofej

Trofej Lige šampiona brani Pari Sen Žermen, koji je prošle sezone u finalu pobedio Inter 5:0. Finale Lige šampiona biće odigrano 30. maja naredne godine u Budimpešti.

16:21

Pravila i satnica

UEFA je podsetila da klubovi iz iste zemlje ne mogu igrati u ligaškom delu Lige šampiona, a nijedan tim ne može da ima više od dva rivala iz iste države.

Raspored i satnica odigravanja utakmica biće objavljeni do subote, 30. avgusta.

Grupna faza Lige šampiona trajaće od 16. septembra ove godine do 28. januara 2026. Osam prvoplasiranih ekipa će obezbediti direktan plasman u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati plej-of za plasman u osminu finala.

Klubovi, koji na kraju ligaške faze budu plasirani od 25. do 36. mesta, završiće sezonu u elitnom takmičenju.

16:17

Sastavi šešira:

Šešir 1: Pari Sen Žermen, Real, Mančester siti, Bajern, Liverpul, Inter, Čelsi, Borusija Dortmund i Barselona.

Šešir 2: Arsenal, Bajer Leverkuzen, Atletiko Madrid, Benfika, Atalanta, Viljareal, Juventus, Ajntraht i Klub Briž.

Šešir 3: Totenhem, PSV Ajndhoven, Ajaks, Napoli, Sporting, Olimpijakos, Slavija Prag, Bode-Glimt, Olimpik Marsej.

Šešir 4: Kopenhagen, Monako, Galatasaraj, Union SG, Karabag, Atletik Bilbao, Njukasl, Pafos i Kairat.