A SADA SPEKTAKL - ŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA: Čekaju nas prave fudbalske poslastice
Žreb za novu sezonu Lige šampiona na programu je od 18 časova u Monte Karlu.
Nažalost Srbija neće imati predstavnika u elitnom takmičenju pošto je Crvena zvezda eliminisana u plej - ofu od kiparskog Pafosa.
36 ekipa podeljeno je u četiri šešira, u svakom se nalazi po devet klubova.
Svaki tim će odigrati osam mečeva, po četiri na svom terenu i u gostima i dobiće po dva rivala iz sva četiri šešira.
Pafos je debitant u Ligi šampiona, a uz njega debituje i kazahstanski Kairat
PSŽ brani trofej
Trofej Lige šampiona brani Pari Sen Žermen, koji je prošle sezone u finalu pobedio Inter 5:0. Finale Lige šampiona biće odigrano 30. maja naredne godine u Budimpešti.
Pravila i satnica
UEFA je podsetila da klubovi iz iste zemlje ne mogu igrati u ligaškom delu Lige šampiona, a nijedan tim ne može da ima više od dva rivala iz iste države.
Raspored i satnica odigravanja utakmica biće objavljeni do subote, 30. avgusta.
Grupna faza Lige šampiona trajaće od 16. septembra ove godine do 28. januara 2026. Osam prvoplasiranih ekipa će obezbediti direktan plasman u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati plej-of za plasman u osminu finala.
Klubovi, koji na kraju ligaške faze budu plasirani od 25. do 36. mesta, završiće sezonu u elitnom takmičenju.
Sastavi šešira:
Šešir 1: Pari Sen Žermen, Real, Mančester siti, Bajern, Liverpul, Inter, Čelsi, Borusija Dortmund i Barselona.
Šešir 2: Arsenal, Bajer Leverkuzen, Atletiko Madrid, Benfika, Atalanta, Viljareal, Juventus, Ajntraht i Klub Briž.
Šešir 3: Totenhem, PSV Ajndhoven, Ajaks, Napoli, Sporting, Olimpijakos, Slavija Prag, Bode-Glimt, Olimpik Marsej.
Šešir 4: Kopenhagen, Monako, Galatasaraj, Union SG, Karabag, Atletik Bilbao, Njukasl, Pafos i Kairat.