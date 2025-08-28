ZVEZDA SAZNALA POTENCIJALNE RIVALE: Crveno- beli sa nestrpljenjem čekaju žreb, Liga Evrope vrvi od velikana, ali ima i rivala po meri!
U četvrtak su okončane i kvalifikacije za Ligu Evrope, pa su osim direktnih učesnika, onih koji su ispali iz plej-ofa za LŠ, sada poznati i oni timovi koji su se putem kvalifikacija izborili za to pravo.
Među njima je i Crvena zvezda koja je porazom od Pafosa na Kipru eliminisana iz Lige šampiona i takmičenje nastavlja u drugom po snazi evropskom takmičenju.
Tako je Zvezda saznala sve potencijalne rivale, crveno-beli će biti u drugom šeširu, a iz svakog od četiri će dobiti po dva protivnika.
Evo kako izgledaju šeširi.
Prvi šešir: Roma, Porto, Rendžers, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis, Salcburg, Aston Vila
Drugi šešir: Fenerbahče, Crvena zvezda, Braga, Lion, PAOK, Plzenj, Ferencvaroš, Seltik, Makabi Tel Aviv
Treći šešir: Jang Bojs, Bazel, Midtjiland, Frajburg, Ludogorec, Notingem Forest, Šturm, FCSB, Nica
Četvrti šešir: Bolonja, Selta, Štutgart, Panatinaikos, Malme, Go Ahed Igls, Utreht, Genk, Bran
Žreb je na programu u petak od 13 časova.