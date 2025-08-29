Slušaj vest

Čuveni Portugalac Žoze Murinjo doživeo je neslavan kraj u Turskoj i on više nije trener Fenerbahčea.

Fener je uručio otkaz iskusnom treneru posle neuspeha u kvalifikacijama za ligu šampiona i poraza u dvomeču od Benfike (1:0 ukupnim rezultatom).

Žoze Murinjo kao trener Fenerbahčea Foto: Hakan Burak Altunoz / AFP / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovaj rezultat označen je kao neuspeh, u skladu sa ulaganjima očekivao se proboj u evropsku elitu, te je trener bio prvi na udaru da plati ceh, a Murinjo će Fener napustiti posle samo godinu dana i bez osvojenog trofeja.

Gde će Žoze nastaviti karijeru ostaje da se vidi... Jedno je sigurno, posle samo 37 pobeda na 62 utakmice na klupi Fenerbahčea i više od 100.000.000 evra Murinju je moć "specijalnog" počela da opada...

