Više nego zanimljiva informacija dolazi iz Slovenije, a tiče se FK Crvena zvezda.

Naime, Albert Rijera, trener Celja, napravio je veliki rezultat i ove sezone, pošto je klub po drugi put zaredom uveo u UEFA takmičenje, tačnije Ligu konferencije. A, ta informacija nije promakla fudbalskim krugovima u Srbiji.

Albert Rijera trener Celja Foto: Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

Znanje, rad, stručnost i posvećenost poslu stavili su Alberta Rijeru (43) u prvi plan. Celje je prošle godine osvojilo Kup, a ove sezone je glavni kandidat za titulu u Sloveniji. Španac želi sa ovom ekipom da ponovi rezultat iz prošle sezone, kada je stigao do četvrtfinala Lige konferencije. Tada su ih u dva meča eliminisali fudbaleri Fjorentine i to vrlo tesno, jer je bilo 1:2 i 2:2.

Prema pisanju portala Nogomania, Alberta Rijeru pomno prate skauti stranih klubova. Pre svega, zbog ofanzivnog stila igre koji neguje Španac, ali i činjenice da voli da ukaže priliku mladim fudbalerima.

Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Najkonkretniji su bili ljudi iz moskovskog Spartaka, koji su prethodnih nedelja pokušavali da ostvare kontakt sa Albertom Rijerom, jer nisu bili zadovoljni radom Dejana Stankovića. Nogomania dalje piše, da je Albert Rijera postao zanimljiv i Crvenoj zvezdi, posebno posle eliminacije iz Lige šampiona, od kiparskog Pafosa, što je na Marakani doživljeno kao ogroman neuspeh.

- Naravno, Rijera je daleko od toga da bude kandidat za preuzimanje tima, ali ono što radi sa Celjem, većim i bogatijim klubom, postalo je zanimljivo - navode Slovenci.

Kao i Pafos koji za finansijere ima dvojicu Rusa Sergeja Lomakina i Romana Dubova, tako je i sa Celjom. Predsednik kluba iz Slovenije je Rus Valerij Kolotilo. On će tokom cele sezone imati najveći problem kako da zadrži Španca.

Valerij Kolotilo, predsednik FK Celje Foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Albert Rijera ga je posle plasmana u Ligu konferencije obradovao, prvo rezultatom, a zatim i svojom izjavom.

- Uživam u Celju, srećan sam i ne idem nikuda. Dok god uživam, ostaću u Celju - rekao je Rijera, između ostalog.

Da podsetimo, Albert Rijera bivši je fudbaler Liverpula, Majorke, Bordoa, Espanjola, Olimpijakosa, Galatasaraja... Karijeru je završio 2016. u Sloveniji igrajući za Koper. Za A selekciju Španije upisao je 16 utakmica, u periodu od 2007. do 2009. godine. Trenersku karijeru počeo je u Olimpiji iz Ljubljane 2022, a radio je još u Bordou i Celju, u dva navrata.

Kurir sport/Nogomania