PIKSI OBJAVIO KONAČAN SPISAK ZA ENGLEZE: Nema Milinković-Savića, tu je jedno veliko iznenađenje!
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi objavio je konačan spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, protiv Letonije u Rigi i Engleske u Beogradu.
Na listi nema golmana Vanje Milinković-Savića koji je otpao sa šireg spiska, a veliko iznenađenje je što se među odabranima našao vezista Partizana Ognjen Ugrešić.
Evo i kompletnog spiska:
GOLMANI
Đorđe PETROVIĆ Bornmut
Veljko ILIĆ TSC
Dragan ROSIĆ Vojvodina
ODBRANA
Nikola MILENKOVIĆ Notingem Forest
Strahinja PAVLOVIĆ Milan
Srđan BABIĆ Spartak Moskva
Strahinja ERAKOVIĆ Zenit
Miloš VELJKOVIĆ Crvena zvezda
Nemanja STOJIĆ Makabi Tel Aviv
Aleksa TERZIĆ RB Salcburg
Kosta NEDELJKOVIĆ RB Lajpcig
VEZNI RED
Saša LUKIĆ Fulam
Nemanja MAKSIMOVIĆ Šabab Al Ahli
Nemanja GUDELJ Sevilja
Lazar SAMARDŽIĆ Atalanta
Filip KOSTIĆ Juventus
Veljko BIRMANČEVIĆ Sparta Prag
Andrija ŽIVKOVIĆ PAOK
Ivan ILIĆ Torino
Uroš RAČIĆ Aris
Ognjen UGREŠIĆ Partizan
NAPAD
Aleksandar MITROVIĆ Al Hilal
Dušan VLAHOVIĆ Juventus
Luka JOVIĆ AEK
Aleksandar KATAI Crvena zvezda
Nikola ŠTULIĆ Leće
"Orlovi" će utakmicu protiv Letonije igrati u gostima od 15.00 časova 6. septembra, a onda će tri dana kasnije, 9. septembra na stadionu "Rajko Mitić" od 20.45 časova dočekati Englesku.
