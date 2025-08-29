Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi objavio je konačan spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, protiv Letonije u Rigi i Engleske u Beogradu.

Na listi nema golmana Vanje Milinković-Savića koji je otpao sa šireg spiska, a veliko iznenađenje je što se među odabranima našao vezista Partizana Ognjen Ugrešić.

Evo i kompletnog spiska:

GOLMANI

Đorđe PETROVIĆ Bornmut

Veljko ILIĆ TSC

Dragan ROSIĆ Vojvodina

ODBRANA

Nikola MILENKOVIĆ Notingem Forest

Strahinja PAVLOVIĆ Milan

Srđan BABIĆ Spartak Moskva

Strahinja ERAKOVIĆ Zenit

Miloš VELJKOVIĆ Crvena zvezda

Nemanja STOJIĆ Makabi Tel Aviv

Aleksa TERZIĆ RB Salcburg

Kosta NEDELJKOVIĆ RB Lajpcig

VEZNI RED

Saša LUKIĆ Fulam

Nemanja MAKSIMOVIĆ Šabab Al Ahli

Nemanja GUDELJ Sevilja

Lazar SAMARDŽIĆ Atalanta

Filip KOSTIĆ Juventus

Veljko BIRMANČEVIĆ Sparta Prag

Andrija ŽIVKOVIĆ PAOK

Ivan ILIĆ Torino

Uroš RAČIĆ Aris

Ognjen UGREŠIĆ Partizan

NAPAD

Aleksandar MITROVIĆ Al Hilal

Dušan VLAHOVIĆ Juventus

Luka JOVIĆ AEK

Aleksandar KATAI Crvena zvezda

Nikola ŠTULIĆ Leće

"Orlovi" će utakmicu protiv Letonije igrati u gostima od 15.00 časova 6. septembra, a onda će tri dana kasnije, 9. septembra na stadionu "Rajko Mitić" od 20.45 časova dočekati Englesku.

