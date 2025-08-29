Slušaj vest

Zagrebački Dinamo saznao je danas imena rivala u Ligi Evrope.

Najtrofejniji hrvatski klub na svom terenu dočekaće Betis, Fenerbahče, FCSB, Seltu iz Viga, a gostovaće Lilu, Makabiju iz Tel Aviva, Midtjilandu i Malmeu.

Iako žreb nije spojio Dinamo i Crvenu zvezdu, moglo bi se desiti da Modri gostuju u Srbiji, prenosi "Jutarnji.hr".

Naime, zbog ratnog stanja u Izraelu, Makabi je domaće utakmice igrao na neutralnom terenu - tačnije u Bačkoj Topoli.

"Sada je pitanje hoće li i u grupnoj fazi igrati tamo, ili će UEFA, Dinamo ili neko treći proceniti da je to ipak bezbedonosni rizik", piše hrvatski portal.

Hrvatski klub u Srbiji - UEFA sigurno nije računala na ovako nešto...

Podsetimo, rivale u Ligi Evrope danas je saznala i Crvena zvezda! Kako je na žrebu prošao naš predstavnik možete pogledati OVDE.

