Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde saznali su imena rivala u predstojećoj grupnoj fazi Lige Evrope koja počinje krajem septembra.

Voljom žreba, Zvezda će ukrstiti koplja sa Lilom, Portom, Seltikom, Seltom, Šturmom, Malmeom i Steauom. Prvo kolo Lige Evrope na programu je 24. i 25. septembra.

1/12 Vidi galeriju FK Crvena zvezda Javor Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

U Beogradu će Zvezda igrati protiv Lila, Seltika, FCSB-a i Selte, te nema dileme da će Marakana biti puna na ovim mečevima, dok će četa Vladana Milojevića gostovati Portu, Bragi, Šturmu i Malmeu.

Dolazak Lila u Beograd biće posebno zanimljiv pre svega zbog Olivijea Žirua! Prekaljeni francuski napadač, ostao je dobro upamćen kod beogradske publike, jer je 2017. godine u dresu Arsenala postigao neverovatan gol u pobedi "tobdžija" na Marakani - 1:0!

Prisetimo se tog momenta:

Kalendar takmičenja:

1. kolo: 24. i 25. septembar

2. kolo: 2. oktobar

3. kolo: 23. kktobar

4. kolo: 6. novembar

5. kolo: 27. novembar

6. kolo: 11. decembar

7. kolo: 22. januar

8. kolo: 29. januar

Baraž: 30. januar

Osmina finala: 12. mart

Četvrtfinale: 9. april

Polufinale: 30. april

Finale: 20. maj, stadion Bešiktaša, Istanbul.

BONUS VIDEO: