PREKALJENI ŠPIC PONOVO NA MARAKANI: "Delije" su ga dobro upamtile, a uskoro stiže u Beograd!
Fudbaleri Crvene zvezde saznali su imena rivala u predstojećoj grupnoj fazi Lige Evrope koja počinje krajem septembra.
Voljom žreba, Zvezda će ukrstiti koplja sa Lilom, Portom, Seltikom, Seltom, Šturmom, Malmeom i Steauom. Prvo kolo Lige Evrope na programu je 24. i 25. septembra.
U Beogradu će Zvezda igrati protiv Lila, Seltika, FCSB-a i Selte, te nema dileme da će Marakana biti puna na ovim mečevima, dok će četa Vladana Milojevića gostovati Portu, Bragi, Šturmu i Malmeu.
Dolazak Lila u Beograd biće posebno zanimljiv pre svega zbog Olivijea Žirua! Prekaljeni francuski napadač, ostao je dobro upamćen kod beogradske publike, jer je 2017. godine u dresu Arsenala postigao neverovatan gol u pobedi "tobdžija" na Marakani - 1:0!
Prisetimo se tog momenta:
Kalendar takmičenja:
1. kolo: 24. i 25. septembar
2. kolo: 2. oktobar
3. kolo: 23. kktobar
4. kolo: 6. novembar
5. kolo: 27. novembar
6. kolo: 11. decembar
7. kolo: 22. januar
8. kolo: 29. januar
Baraž: 30. januar
Osmina finala: 12. mart
Četvrtfinale: 9. april
Polufinale: 30. april
Finale: 20. maj, stadion Bešiktaša, Istanbul.
