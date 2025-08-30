Slušaj vest

Srpski fudbaler Saša Zdjelar i Fudbalski klub Zenit iz Sankt Peterburga sporazumno su raskinuli ugovor.

"Saša Zdjelar je napustio klub uz obostranu saglasnost. Želimo srpskom vezisti sve najbolje u budućnosti", piše u objavi Zenita na društvenoj mreži X.

Zdjelar je u Zenit došao u februaru ove godine iz CSKA Moskve, i od tad je odigrao ukupno 10 utakmica za klub iz Sankt Peterburga.

Srpski vezista je pre odlaska u Rusiju bio kapiten Partizana, sa kojim je dva puta osvojio Kup Srbije (2018, 2019).

Za seniorsku reprezentaciju Srbije, za koju je debitovao 2016. godine, odigrao je devet utakmica, dok je kao član omladinske selekcije svoje zemlje 2015. godine osvojio zlato na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina.