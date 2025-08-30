Slušaj vest

Srpski fudbaler Saša Zdjelar i Fudbalski klub Zenit iz Sankt Peterburga sporazumno su raskinuli ugovor.

"Saša Zdjelar je napustio klub uz obostranu saglasnost. Želimo srpskom vezisti sve najbolje u budućnosti", piše u objavi Zenita na društvenoj mreži X.

Zdjelar je u Zenit došao u februaru ove godine iz CSKA Moskve, i od tad je odigrao ukupno 10 utakmica za klub iz Sankt Peterburga.

Srpski vezista je pre odlaska u Rusiju bio kapiten Partizana, sa kojim je dva puta osvojio Kup Srbije (2018, 2019).

Za seniorsku reprezentaciju Srbije, za koju je debitovao 2016. godine, odigrao je devet utakmica, dok je kao član omladinske selekcije svoje zemlje 2015. godine osvojio zlato na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

Ne propustiteFudbalKO TO UDARA NA PIKSIJEVE "ORLOVE"? Englezi objavili moćan spisak za duel sa Srbijom!
serbia-andorra-277786.JPG
FudbalBLAGOJEVIĆ UPOZORAVA PRED RADNIK: Interesantna ekipa koja igra na intenzivan način!
Srđan Blagojević
FudbalPREKALJENI ŠPIC PONOVO NA MARAKANI: "Delije" su ga dobro upamtile, a uskoro stiže u Beograd!
IMG-20250812-WA0076.jpg
FudbalBRANKO RADUJKO JASAN: "Zoran Bata Mirković je osoba koja nosi ogroman integritet, kao sportista i kao čovek"
Zoran Bata Mirković 6.jpg

Redar udario fudbalera Crvene zvezde Izvor: Kurir