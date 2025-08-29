Slušaj vest

FK Crvena zvezda odustao je od prodaje Tima Maksa Elšnika i transfera vrednog 5.000.000 evra.

Razlog je odluka sportskog menadžmenta na čelu sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, posle žreba za Ligu Evrope. Crvena zvezda doživela je neuspeh jer je ostala bez Lige šampiona, ali ambicije u Ligi Evrope su da se ekipa plasira među 16 najboljih i domogne doigravanja.

Odustali smo od prodaje Elšnika! Danas kad smo videli grupu napravili smo sastanak i odlučili da ga ne prodajemo - rekao je za Kurir Zvezdan Terzić i nastavio:

Treba nam Elšnik! Dobro je uigran sa Krunićem. Pare nam nisu potrebne! Zašto bismo ga prodavali?! Crvena zvezda će tokom jeseni i zime odigrati osam utakmica u Ligi Evrope. Kod kuće će ugostiti Lil, Seltik, FCSB i Seltu, dok će gostovati Portu, Bravo. Šturmu i Malmeu. Hoćemo da sačuvamo tim. Imamo velike ambicije u Ligi Evrope - nije okolišao Zvezdan Terzić.

Kako sada stoje stvari na Marakani, veliko je pitanje i da li će biti prodati Šerif Endijaj koji ima dogovor sa Al Džazirom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Jung Vu Seol, koji ima otvoren poziv od Šefild junajteda. Isto važi i za Veljka Milosavljevića. Za njega Bornmut nudi 12 miliona evra, a Crvena zvezda je zacrtala da ga neće dati ispod brojke od 15 miliona evra, jer je svesna da njegova cena kroz Ligu Evrope može samo da poraste.