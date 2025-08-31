Pored priče o Eurobasketu iskoristili smo prililku da porazgovaramo o žrebu za Ligu Evrope, pošto je Crvena zvezda izvukla dva portugalska veliikana Porto i Bragu.

" Vrlo zanimljiv žreb, biće jako interesantno. Crvena zvezda je odličan tim, a zna se koliko su portugalski klubovi dobri i šta predstavljaju u evropskom fudbalu. Zaista, biće vrlo interesantno. Žao mi je jedino što je Zvezda u obe utakmice gost. Da Porto i Braga dolaze u Beograd sigurno bih išao na utakmicu", nema dilemu Karoko.