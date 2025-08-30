Slušaj vest

"Za sada je još uvek ovde. Razgovarao sam sa njim i uveren sam da će ostati. Ne znam šta će se desiti, moramo da sačekamo. Mnogo sam mirniji kada se prelazni rok zatvori", rekao je Flik na konferenciji za medije uoči trećeg kola La Lige u kom će Barselona igrati protiv Rajo Valjekana.

Prema navodima španske štampe, dvadesetdvogodišnji Lopes, evropski i olimpijski šampion iz 2024, nalazi se na meti Čelsija.

Hansi Flik Foto: Starsport/Srđan Stevanović

"Izneo sam mu svoje mišljenje, ali to ostaje između njega i mene. Ponekad igrači imaju druge ideje. On je veoma važan za nas, što je dokazao prošle sezone", dodao je nemački stručnjak.

Flik je potvrdio i da vezista Gavi neće igrati protiv Rajo Valjekana zbog povrede desnog kolena, te da će propustiti i dve utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. sa reprezentacijom Španije protiv Bugarske i Turske.

