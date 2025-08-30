Slušaj vest

Skupo je Crvena zvezda platila eliminaciju u Ligi šampiona od Pafosa.

Ne samo zbog velikog novca koji je izgubila Crvena zvezda, već i zato što je Rade Krunić obnovio povredu primicača.

Rade Krunić na utakmici Pafosa i Crvene zvezde na Kipru Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, vezni fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić igrao je pod injekcijama na Kipru. Trener Vladan Milojević otkrio je da je nekadašnji fudbaler Milana u Limasolu primio tri injekcije, jer je imao silnu želju da pomogne ekipi protiv Pafosa i domogne se Lige šampiona.

Možda je i to jedan od razloga za odluku sportskog menadžmenta kluba da se stopira transfer Timija Maksa Elšnika u Trabzon, vredan 5.000.000 evra. Pored Slovenca, Crvena zvezda na pozicijama zadnjeg veznog igrača ima i Mahmuda Badža, Jovana Šljivića i Vasilija Kostova.

Nažalost, po Radeta Krunića povreda primicača se pogoršala i njemu predstoji pauza od najmanje tri nedelje. To znači da on neće biti u protokolu za večiti derbi protiv Partizana 20. septembra u Superligi Srbije. Isto tako, veliko je pitanje hoće li rade Krunić biti spreman za start u Ligi Evrope, pošto je prvo kolo na programu 24. i 25. septembra.

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 19.30 časova gostuju Novom Pazaru u Raškoj. Sigurno je da će biti oslabljeni za Radeta Krunića, a možda i još neke fudbalere.