DA LI JE RADE KRUNIĆ IZGUBLJEN ZA DERBI SA PARTIZANOM I LIGU EVROPE: Crvena zvezda skupo platila gubitak Lige šampiona!
Skupo je Crvena zvezda platila eliminaciju u Ligi šampiona od Pafosa.
Ne samo zbog velikog novca koji je izgubila Crvena zvezda, već i zato što je Rade Krunić obnovio povredu primicača.
Naime, vezni fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić igrao je pod injekcijama na Kipru. Trener Vladan Milojević otkrio je da je nekadašnji fudbaler Milana u Limasolu primio tri injekcije, jer je imao silnu želju da pomogne ekipi protiv Pafosa i domogne se Lige šampiona.
Možda je i to jedan od razloga za odluku sportskog menadžmenta kluba da se stopira transfer Timija Maksa Elšnika u Trabzon, vredan 5.000.000 evra. Pored Slovenca, Crvena zvezda na pozicijama zadnjeg veznog igrača ima i Mahmuda Badža, Jovana Šljivića i Vasilija Kostova.
Nažalost, po Radeta Krunića povreda primicača se pogoršala i njemu predstoji pauza od najmanje tri nedelje. To znači da on neće biti u protokolu za večiti derbi protiv Partizana 20. septembra u Superligi Srbije. Isto tako, veliko je pitanje hoće li rade Krunić biti spreman za start u Ligi Evrope, pošto je prvo kolo na programu 24. i 25. septembra.
Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 19.30 časova gostuju Novom Pazaru u Raškoj. Sigurno je da će biti oslabljeni za Radeta Krunića, a možda i još neke fudbalere.