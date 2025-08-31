Slušaj vest

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da je gostovanje Novom Pazaru jedno od najtežih u ligi, i dodao da njegovu ekipu "čeka veoma težak posao".

"Igramo protiv jedne dobre ekipe koja je prošle sezone zasluženo izborila plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija. Znamo da je Novi Pazar jedno od najtežih gostovanja u ligi i sigurno nas čeka veoma težak posao", izjavio je Milojević pred ovu utakmicu.

Strateg Crvene zvezde istakao je da je rival znatno promenio sastav i da ga vodi iskusan trener.

"Došlo je mnogo kvalitetnih igrača. Njihov trener Gaćinović dobro poznaje klub i napravio je dobar kolektiv. Imaju mlade, brze i poletne fudbalere i iz meča u meč izgledaju sve bolje", dodao je Milojević.

Šef struke crveno-belih osvrnuo se i na atmosferu koju očekuje na tribinama.

"Uveren sam da će stadion biti ispunjen ženama i decom. To je lepo i nadam se da će atmosfera biti onakva kakva i dolikuje", poručio je Milojević.

Upitan o bonus igračima, Milojević nije želeo da otkriva imena.

"Imamo više rešenja, ali ima još vremena, donećemo odluku pred samu utakmicu", dodao je trener crveno-belih.