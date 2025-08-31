VLADAN MILOJEVIĆ POZIVA NA OPREZ PRED MEČ SA NOVIM PAZAROM: "Znamo da je to jedno od najtežih gostovanja u ligi"
Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da je gostovanje Novom Pazaru jedno od najtežih u ligi, i dodao da njegovu ekipu "čeka veoma težak posao".
"Igramo protiv jedne dobre ekipe koja je prošle sezone zasluženo izborila plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija. Znamo da je Novi Pazar jedno od najtežih gostovanja u ligi i sigurno nas čeka veoma težak posao", izjavio je Milojević pred ovu utakmicu.
Strateg Crvene zvezde istakao je da je rival znatno promenio sastav i da ga vodi iskusan trener.
"Došlo je mnogo kvalitetnih igrača. Njihov trener Gaćinović dobro poznaje klub i napravio je dobar kolektiv. Imaju mlade, brze i poletne fudbalere i iz meča u meč izgledaju sve bolje", dodao je Milojević.
Šef struke crveno-belih osvrnuo se i na atmosferu koju očekuje na tribinama.
"Uveren sam da će stadion biti ispunjen ženama i decom. To je lepo i nadam se da će atmosfera biti onakva kakva i dolikuje", poručio je Milojević.
Upitan o bonus igračima, Milojević nije želeo da otkriva imena.
"Imamo više rešenja, ali ima još vremena, donećemo odluku pred samu utakmicu", dodao je trener crveno-belih.