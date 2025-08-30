bilo je i vreme

bilo je i vreme

Slušaj vest

Fudbaleri Mančester junajteda slavili su protiv Barnlija rezultatom 3:2 u trećem kolu Premijer lige.

Crveni đavoli su do trijumfa došli u dubokoj nadoknadi pogotkom Bruna Fernandeša sa bele tačke.

1/4 Vidi galeriju Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Vodio je Mančester junajted u dva navrata, ali uzadud. Prvo posle autogola Kulena, a onda i preko Embeuma, međutim, nije bilo dovoljno. Prvo je Foster poravnao rezultat, a onda i Antoni.

Ipak, upravo je Antoni na početku nadoknade vremena bespotrebno povukao Amada i posle pregleda VAR snimka, glavni sudija je pokazao na belu tačku.

Hladan kao špricer u 97. minutu bio je Bruno Fernandeš. Tako je Junajted uspeo da sačuva treću prednost na meču, a i da slavi tek posle trećeg kola u Premijer ligi. Ne kaže se slučajno treća sreća.

Bornmut je slavio na gostovanju Totenhemu i prekinuo nepobedivost Pevaca, koji su imali dva trijumfa na startu prvenstva - 1:0. Meč je odlučen već u petom minutu, kada je Senesi uočio lepu kretnju Evanilsona, a on uz pomoć Romera savladao Vikarija.

Premijer liga, 3. kolo:

Čelsi - Fulam 2:0 (1:0)

Pedro 45+9, Fernandes 56. p

Mančester junajted - Barnli 3:2 (1:0)

Kulen 27ag, Embeumo 57, Fernandeš 97 - Foster 55, Antoni 66

Sanderlend - Brentford 2:1 (0:0)

Le Fe 82p, Isidor 96 - Tijago 77

Totenhem - Bornmut 1:0 (1:0)

Evanilson 5

Vulverhempton - Everton 2:3 (1:2)

Hvang 21, Gomeš 79 - Beto 7, Endiaje 33, Đuzberi-Hol 55

18:30 Lids - Njukasl

Nedelja

15.00 Brajton - Mančester siti

15:00 Notingem - Vest Hem

17:30 Liverpul - Arsenal

20:00 Aston Vila - Kristal Palas

BONUS VIDEO: