19:41

7' - Karabeljov šutira pored gola

Prvi korner za Partizan, Karabeljov je pokušao glavom da pogodi mrežu, ali nije bio precizan.

19:25

SASTAVI

PARTIZAN – RADNIK

Stadion: Partizana
Sudija: Stanko Ostraćanin

PARTIZAN (4-2-3-1): M. Milošević – Roganović, Milić, Simić, Jurčević – Karabeljov, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – J. Milošević.

RADNIK (4-3-3): Ranđelović – Gašić, Abubakar, Tremule, Blagojević – Hajdarević, Stevanović, Popović – Ovusu, Bogdanović, Jovanović.