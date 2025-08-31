Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 19.30 gostuju Novom Pazaru u okviru sedmog kola Superlige Srbije.

Beogradski crveno-beli su pobedili u sve četiri utakmice koje su odigrali u dosadašnjem delu prvenstva, dok je Novi Pazar neporažen na svoja tri poslednja meča (remi i dve pobede).

Oba kluba su ove sezone igrali u kvalifikacijama za međunarodna takmičenja. Crvena zvezda će igrati u Ligi Evropa nakon eliminacije u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona, dok je Novi Pazar u dvomeču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija izgubio od poljske Jagjelonije.

Meč između Crvene zvezde i Novog Pazara možete gledati uživo na "TV Arena sport premium 1" u nedelju od 19.30.

