Golom Dominika Soboslaija fudbaleri Liverpula slavili su protiv Arsenala (1:0) u derbiju trećeg kola Premijer lige.

Redsi su posle ove pobede zadržali maksimalni učinak i usamili na prvom mestu tabele sa devet bodova.

Arsenal je odigrao možda i najlošiju utakmicu od starta sezone. Tobdžije su na Enfild stigle bez ijednog primljenog gola u dva meča, dok Liverpul je pre ovog na svakom makar dva puta mora da krene dodatno sa centra.

Izjednačenu igru smo gledali sve do 83. minuta kada je Dominik Soboslaji, perfektnim udarcem iz slobodnjaka matirao do tada nesavladivog Davida Raju za pobedu Liverpula.

Premijer liga, 3. kolo:

Čelsi - Fulam 2:0 (1:0)

Pedro 45+9, Fernandes 56. p

Mančester junajted - Barnli 3:2 (1:0)

Kulen 27ag, Embeumo 57, Fernandeš 97 - Foster 55, Antoni 66

Sanderlend - Brentford 2:1 (0:0)

Le Fe 82p, Isidor 96 - Tijago 77

Totenhem - Bornmut 1:0 (1:0)

Evanilson 5

Vulverhempton - Everton 2:3 (1:2)

Hvang 21, Gomeš 79 - Beto 7, Endiaje 33, Đuzberi-Hol 55

Lids - Njukasl 0:0

Nedelja

Brajton - Mančester siti 2:1 (0:2)

Milner 67.p, Gruda 89 - Haland 34

Notingem - Vest Hem 0:3 (0:0)

Bouven u 84. minutu, Paketa u 88. iz penala i Vilson u 90+1.

Liverpul - Arsenal 1:0 (0:0)

Soboslaj 83

20:00 Aston Vila - Kristal Palas

