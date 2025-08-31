- Mi smo najveći izazov. Vratili smo se posle šokantnog rezultatea u Evropi koji nismo želeli. Želeli smo reakciju, probali smo da stavimo igrače koji su imali manju minutažu. Kroz razgovor sa igračima moramo da se spremamo za utakmice, nemamo drugi izlaz... Čestitam fudbalerima na dobroj reakciji i sjajnoj predstavi, čestitao bih i ekipi Novog Pazara. Dolazi nam pauza da se dobro odmorimo, mada ćemo imati malo igrača na treningu. Idu sa svojim reprezentacijama i nadam se da će se vratiti zdravi - rekao je Milojević.