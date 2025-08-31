to je to

Grčki Olimpijakos doveo je iskusnog iranskog napadača Mehdija Taremija iz milanskog Intera, potvrđeno je na zvaničnom sajtu kluba.

Taremi (33) je potpisao ugovor na dve godine, a mediji navode da je transfer vredan oko dva miliona evra.

U prošloj sezoni je odigrao 26 utakmica u Seriji A, postigao jedan gol i upisao dve asistencije, dok je u Ligi šampiona za Inter odigrao 12 mečeva, uz jedan gol i tri asistencije.

Pre dolaska u Italiju, iranski reprezentativac ostavio je dubok trag u Portu, a u Evropu je stigao iz katarske Al-Garafe preko portugalskog Riu Avea.

