BASKIJCI ODNELI TRI BODA IZ SEVILJE: Atletik Bilbao na gostovanju pobedio Betis
Fudbaleri Atletik Bilbaa pobedili su večeras na gostujućem terenu u Sevilji Betis 2:1, u trećem kolu španske Primere.Strelci za Bilbao bili su Mark Bartra autogol u 60. i Aitor Paredes u 85. minutu.
Gol za Betis postigao je Kedrik Bakambu u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.
Bilbao je drugi sa devet bodova, a Betis je na osmom mestu sa pet poena.
U narednom kolu, Bilbao će dočekati Alaves, dok će Betis gostovati Levanteu.
