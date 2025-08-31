Slušaj vest

Fudbaleri Atletik Bilbaa pobedili su večeras na gostujućem terenu u Sevilji Betis 2:1, u trećem kolu španske Primere.Strelci za Bilbao bili su Mark Bartra autogol u 60. i Aitor Paredes u 85. minutu.

Gol za Betis postigao je Kedrik Bakambu u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.

Bilbao je drugi sa devet bodova, a Betis je na osmom mestu sa pet poena.

U narednom kolu, Bilbao će dočekati Alaves, dok će Betis gostovati Levanteu.