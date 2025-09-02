DUŠAN VLAHOVIĆ IZJEDNAČIO REKORD PEĐE MIJATOVIĆA: Golom u Đenovi napadač Juventusa je ušao u istoriju!
Dušan Vlahović je drugi put ove sezone postigao gol za Juventus i na taj način ušao je u istoriju
Golom u 73. minutu doneo je sva tri boda "Staroj dami" sa gostovanja Đenovi.
Ujedno, Vlahović je ovim golom ispisao novu stranicu istorije fudbala na ovim prostorima.
Ovo je bio njegov 89. gol u ligama petice, čime se izjednačio na vrhu sa Predragom Mijatovićem. Svaki naredni gol će ga izdvojiti na vrhu.
Ipak, i sada je Vlahović u prednosti jer mu je trebalo 204 utakmice, odnosno 32 manje nego Mijatoviću.
Dušan Vlahović je do juče imao po 44 postignuta gola za Fjorentinu i Juventus.
Predrag Mijatović je najviše golova postigao u dresu Valensije, na 104 utakmice se 56 puta upisao. Potom je sledila odiseja u Realu iz Madrida, gde je na 90 utakmica bio strelac 29 puta. Konačno, usledila je Fjorentina u kojoj je na 42 utakmice postigao četiri gola.
