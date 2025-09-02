Slušaj vest

Dušan Vlahović je drugi put ove sezone postigao gol za Juventus i na taj način ušao je u istoriju

Golom u 73. minutu doneo je sva tri boda "Staroj dami" sa gostovanja Đenovi.

Dušan Vlahović, sezona 2025-2026 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Tano Pecoraro / LaPresse / Profimedia, Roberto Tommasini / Alamy / Profimedia

 Ujedno, Vlahović je ovim golom ispisao novu stranicu istorije fudbala na ovim prostorima.

Ovo je bio njegov 89. gol u ligama petice, čime se izjednačio na vrhu sa Predragom Mijatovićem. Svaki naredni gol će ga izdvojiti na vrhu.

Ipak, i sada je Vlahović u prednosti jer mu je trebalo 204 utakmice, odnosno 32 manje nego Mijatoviću.

Dušan Vlahović je do juče imao po 44 postignuta gola za Fjorentinu i Juventus.

Predrag Mijatović je najviše golova postigao u dresu Valensije, na 104 utakmice se 56 puta upisao. Potom je sledila odiseja u Realu iz Madrida, gde je na 90 utakmica bio strelac 29 puta. Konačno, usledila je Fjorentina u kojoj je na 42 utakmice postigao četiri gola.

Ne propustiteFudbalNASTAVLJA DA CEPA MREŽE: Kostić asistirao, Vlahović pocepao mrežu - drže Juventus, a oni žele da ih "najure" (VIDEO)
Dušan Vlahović
FudbalBUM! Italijani tvrde: Vlahović na korak od novog kluba! Srbin pristao na duplo manju platu, svi uslovi su dogovoreni!
Dušan Vlahović
FudbalSAIGRAČ DUŠANA VLAHOVIĆA OSTAVIO ŽENU ZBOG LJUBAVNICE: Bacio devet godina zajedničkog života zbog zanosne stjuardese! (FOTO)
Dušan Vlahović i Danijele Rugani
FudbalDUŠAN VLAHOVIĆ NA METI VIŠESTRUKOG ŠAMPIONA EVROPE: Stigla i potvrda, srpski napadač na radaru!
Dušan Vlahović

 BONUS VIDEO:

Dušan Vlahović Izvor: Kurir