Dušan Vlahović je drugi put ove sezone postigao gol za Juventus i na taj način ušao je u istoriju

Golom u 73. minutu doneo je sva tri boda "Staroj dami" sa gostovanja Đenovi.

Ujedno, Vlahović je ovim golom ispisao novu stranicu istorije fudbala na ovim prostorima.

Ovo je bio njegov 89. gol u ligama petice, čime se izjednačio na vrhu sa Predragom Mijatovićem. Svaki naredni gol će ga izdvojiti na vrhu.

Ipak, i sada je Vlahović u prednosti jer mu je trebalo 204 utakmice, odnosno 32 manje nego Mijatoviću.

Dušan Vlahović je do juče imao po 44 postignuta gola za Fjorentinu i Juventus.

Predrag Mijatović je najviše golova postigao u dresu Valensije, na 104 utakmice se 56 puta upisao. Potom je sledila odiseja u Realu iz Madrida, gde je na 90 utakmica bio strelac 29 puta. Konačno, usledila je Fjorentina u kojoj je na 42 utakmice postigao četiri gola.

