"NEKO JE POMINJAO PASOŠ..." Piksi otkrio zbog čega je zvao Ognjena Ugrešića u reprezentaciju: Ovo je prava istina o fudbaleru Partizana!
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, održao je konferenciju za medije pred mečeve protiv Letonije i Engleske.
Govorio je Stojković o brojnim zanimljivim temama, a dotakao se i Ognjena Ugrešića.
Mladi fudbaler Partizana dobio je poziv za naredno okupljanje "orlova" i Piksi je otkrio zbog čega se odlučio na ovaj potez.
- Neko je pominjao pasoš... To je nagrada za igre u Evropi. Partizan je dostojno predstavljao srpski fudbal. Neki kažu da je zbog pasoša... Partizan ima dosta mladih igrača koji pokazuju potencijal i talenat. Dosta njih je u mladoj reprezentaciji. Nagrada za dobre igre, za kvalitet. To je dobar impuls za ostale igrače, ne samo Partizanove nego i iz ostalih klubova. Dobar rad, dobre igre, požrtvovanje se uvek isplati na kraju. Dobra stvar, po meni. Mogao je da bude neko drugi, ali sam odlučio da bude Ugrešić koji je skrenuo pažnju na sebe. Bilo bi malo teže da igra protiv Engleske, ali dobar impuls za njega i putokaz za ostale - istakao je Stojković.
