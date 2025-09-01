- Neko je pominjao pasoš... To je nagrada za igre u Evropi. Partizan je dostojno predstavljao srpski fudbal. Neki kažu da je zbog pasoša... Partizan ima dosta mladih igrača koji pokazuju potencijal i talenat. Dosta njih je u mladoj reprezentaciji. Nagrada za dobre igre, za kvalitet. To je dobar impuls za ostale igrače, ne samo Partizanove nego i iz ostalih klubova. Dobar rad, dobre igre, požrtvovanje se uvek isplati na kraju. Dobra stvar, po meni. Mogao je da bude neko drugi, ali sam odlučio da bude Ugrešić koji je skrenuo pažnju na sebe. Bilo bi malo teže da igra protiv Engleske, ali dobar impuls za njega i putokaz za ostale - istakao je Stojković.