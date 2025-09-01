Slušaj vest

Kako saznaje Mozzart Sport, doskorašnji vezista Vitorije Gimarais, Tomaš Hendel, nalazi se na korak od prelaska u redove srpskog šampiona, a transfer bi mogao biti ozvaničen već tokom dana.

1/4 Vidi galeriju Tomaš Hendel Foto: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia, GonÃ§Alo Delgado / Global Imagen / Zuma Press / Profimedia, Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Portugalac sa austrijskim pasošem u Beograd stiže kao direktna zamena za povređenog Radeta Krunića. Dok se bivši fudbaler Milana ne oporavi, Hendel bi trebalo da preuzme ključeve igre u sredini terena. Reč je o bivšem omladinskom reprezentativcu Portugala koji ima 24 godine i iza sebe ozbiljno iskustvo u Primeiri.

Vladan Milojević u ovom trenutku na raspolaganju ima Krunića, Elšnika, Badža i mladog Kostova, ali dolazak Hendela otvara dodatne taktičke opcije i unosi novu dozu stabilnosti i čvrstine u vezni red.

Ako sve prođe po planu, Crvena zvezda dobija ozbiljno pojačanje pred odlučujuće izazove na domaćoj i evropskoj sceni.

Crvena zvezda je već duže vreme bacila oko na Tomaša Hendela. Još početkom leta crveno-beli su ga imali na listi želja, ali je tada delovalo da je transfer teško ostvariv, kao kapiten Vitorije Gimarais bio je procenjen na najmanje sedam miliona evra. Uz to, interesovanje za njega pokazali su i evropski velikani poput Milana i Porta. Ipak, situacija se iz korena promenila pred sam kraj prelaznog roka, posebno nakon što mu je propao planirani prelazak u moskovski CSKA.

Dolazak Tomaša Hendela predstavljaće jedan od najzvučnijih i najvrednijih ulaznih transfera u novijoj istoriji Crvene zvezde. Dovoljno govori i podatak da je CSKA iz Moskve bio spreman da za njega izdvoji čak šest miliona evropskih novčanica.