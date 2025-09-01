Slušaj vest

Edon Zegrova, reprezentativac lažne države Kosova, doputovao je u Torino gde bi uskoro trebalo da kompletira transfer u Juventus.

On je danas stigao na lekarske preglede, a potom će staviti svoj paraf na trogodišnji ugovor sa torinskim gigantom. Lil će za ovaj transfer inkasirati oko 20 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Vlahović i Juventus kod Trampa u Beloj kući Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia, Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Međutim, dolazak 25-godišnjeg fudbalera nije prošao bez skandala, i to ogromnog. Prilikom susreta sa navijačima, Zegrova je potpisao jednu zastavu terorističke organizacije UČK.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Zegrova će se u Juventusu pridružiti reprezentativcima Srbije Dušanu Vlahoviću i Filipu Kostiću, a dolazi nakon dve i po uspešne sezone u Lilu, gde je stigao iz švajcarskog Bazela za sedam miliona evra.

Njegova tržišna vrednost od tada je značajno porasla, a italijanski mediji posebno ističu njegovu eksplozivnost i brzinu na krilu kao glavne adute.