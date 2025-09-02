Slušaj vest

Podsetimo, Dejvis je povredu zadobio igrajući za reprezentaciju Kanade, a vest o povratku je saopštio minhenski klub.

- Dok je veći deo ekipe Bajerna na reprezentativnim obavezama tokom međunarodne pauze, Alfonso Dejvis je u ponedeljak ponovo mogao da trenira sa loptom - navodi se u saopštenju nemačkog šampiona.

Dejvis (24) je krajem marta pokidao prednji ukršteni ligament desnog kolena u meču za treće mesto protiv Sjedinjenih Američkih Država na završnom turniru Lige nacija KONKAKAF-a.

Alfonso Dejvis Foto: Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Steinbrenner/Defodi Images / Zuma Press /Profimedia, Profimedia

Kanadski reprezentativac se pre mesec dana vratio trčanju, a njegov povratak u takmičarski ritam očekuje se krajem oktobra.

Još jedan defanzivac povređen krajem marta, Japanac Hiroki Ito (fraktura kosti stopala), takođe je u ponedeljak radio individualno, a njegov povratak u tim predviđa se za novembar.

Najdužu pauzu ima nemački reprezentativac Džamal Musijala, koji je početkom jula u četvrtfinalu Svetskog klupskog prvenstva protiv PSŽ-a (poraz 0:2) doživeo prelom leve noge. On je krajem jula započeo proces rehabilitacije, ali se njegov povratak na teren ne očekuje pre početka 2026. godine.

