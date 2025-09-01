Slušaj vest

FK Crvena zvezda je napravila rekordnu prodaju, na vrhu više nije Andrija Maksimović, od danas je Veljko Milosavljević.

Nova adresa perspektivnog štopera je Bornmut, engleski klub ga je otkupio za 15.000.000 evra, a srpskom šampionu ide i 10 odsto od narednog tansfera.

Veljko Milosavljević Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Fk Crvena Zvezda

Milosavljević je u prvom timu Crvene zvezde šansu dobio prošle sezone, u paru sa Andrejom Đurićem, koji je otišao u Malme.

Mlad (18) i snažan brzo je skrenuo pažnju na sebe, a u letošnjim kvalifikacijama je pokazao kakvim potencijalnom raspolaže.

Naročito dobar bio je u dvomeču sa Pafosom, uprkos porazu srpskog šampiona ukupnim rezultatom 3:2. Klub u kojem je ponikao napušta sa odigranih 27 utakmica.

Ne propustiteEuroBasket 2025NEMAČKA NAČISTO UNIŠTILA NESREĆNU BRITANIJU: Najveći rival Srbije se iživljavao, slavio sa neverovatnih 63 poena razlike!
Screenshot_441.jpg
EuroBasket 2025TURCI ĆE PONOVO MORATI DA POKRADU SRBIJU KAKO BI POBEDILI: Šokantan podatak uoči odlučujuće borbe za prvo mesto u grupi!
Košarkaška reprezentacija Srbije Srbija Letonija
EuroBasket 2025ATAMAN U SVOM STILU: Selektor Turske bez pardona o Nikoli Jokiću i Srbiji!
Ergin Ataman
EuroBasket 2025"PROTIV SRBIJE 40 MINUTA? VIDEĆEMO..." Reprezentativac Češke surovo iskren pred meč sa Orlovima: Nemamo recept za njih...
Martin Križ na utakmici protv Portugala

BONUS VIDEO:

Veljko Milosavljević razočaran posle neuspeha protiv Pafosa Izvor: Kurir