ZVEZDA SE OPROSTILA OD MILOSAVLJEVIĆA: Crveno-beli emotinom objavom poželeli sreću perspektivnom štoperu!
FK Crvena zvezda je napravila rekordnu prodaju, na vrhu više nije Andrija Maksimović, od danas je Veljko Milosavljević.
Nova adresa perspektivnog štopera je Bornmut, engleski klub ga je otkupio za 15.000.000 evra, a srpskom šampionu ide i 10 odsto od narednog tansfera.
Milosavljević je u prvom timu Crvene zvezde šansu dobio prošle sezone, u paru sa Andrejom Đurićem, koji je otišao u Malme.
Mlad (18) i snažan brzo je skrenuo pažnju na sebe, a u letošnjim kvalifikacijama je pokazao kakvim potencijalnom raspolaže.
Naročito dobar bio je u dvomeču sa Pafosom, uprkos porazu srpskog šampiona ukupnim rezultatom 3:2. Klub u kojem je ponikao napušta sa odigranih 27 utakmica.
Od perspektivnog štopera i Zvezda se oprostila na društvenim mrežama.
" Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Veljko Milosavljević novi fudbaler engleskog Bornmuta. Postao je jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije, nakon što je prošao kroz omladinsku školu Zvezde, upisavši četrdeset dva nastupa i jedan gol za prvi tim. Veljo, hvala i želimo ti sreću u nastavku karijere!", mapisali su crveno-beli na Instagramu.