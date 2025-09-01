Slušaj vest

FK Crvena zvezda je napravila rekordnu prodaju, na vrhu više nije Andrija Maksimović, od danas je Veljko Milosavljević.

Milosavljević je u prvom timu Crvene zvezde šansu dobio prošle sezone, u paru sa Andrejom Đurićem, koji je otišao u Malme.

Veljko Milosavljević Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Fk Crvena Zvezda

Mlad (18) i snažan brzo je skrenuo pažnju na sebe, a u letošnjim kvalifikacijama je pokazao kakvim potencijalnom raspolaže.

Naročito dobar bio je u dvomeču sa Pafosom, uprkos porazu srpskog šampiona ukupnim rezultatom 3:2. Klub u kojem je ponikao napušta sa odigranih 27 utakmica.

Od perspektivnog štopera i Zvezda se oprostila na društvenim mrežama.

" Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Veljko Milosavljević novi fudbaler engleskog Bornmuta. Postao je jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije, nakon što je prošao kroz omladinsku školu Zvezde, upisavši četrdeset dva nastupa i jedan gol za prvi tim. Veljo, hvala i želimo ti sreću u nastavku karijere!", mapisali su crveno-beli na Instagramu.