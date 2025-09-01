Slušaj vest

Omladinska selekcija Crvene zvezde je osvajanjem domaće lige u sezoni za nama obezbedila učešće u Ligi šampiona za mlade, a prvi rival crveno-belim biserima biće Banjik Ostrava (Češka).

Prvi meč je na programu 22. oktobra kada će Zvezdini omladinci gostovati, a potom sledi revanš 5. novembra u Beogradu. Omladinci Crvene zvezde će utakmice kao domaćini igrati na terenu Omladinske škole. Biće ovo treća sezona u kojoj će Nenad Milijaš predvoditi naše juniore u elitnom evropskom takmičenju.

Takođe Zvezdini biseri će se u slučaju prolaska dalje sastati sa boljim iz dvomeča Žilina (Slovačka) - Šelburn (Irska)/Rabotnički (Makedonija), a prvi meč će u slučaju prolaska u treće kolo crveno-beli odigrati na domaćem terenu 26. novembra, dok je revanš zakazan za 10. decembar.